Наслідки коронавірусної істерії в Нових Санжарах: 10 людей звернулося за меддопомогою, відкрили 2 кримінальних провадження

Сьогодні у Нових Санжарах, обкидуючи камінням автобуси, «зустріли» евакуйованих українців з Уханю.
Унаслідок сутичок між людьми та правоохоронцями 10 людей звернулося за медичною допомогою: 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Такі дані дає ГУ Нацполіції в Полтавській області.
Також відкрили два провадження по кримінальних статтях щодо масових заворушень та погрози чи насильству проти працівника правоохоронного органу. За інформацією обласної поліції, один чоловік намагався наїхати на правоохоронця.