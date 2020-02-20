Происшествия, Полтавщина

Наслідки коронавірусної істерії в Нових Санжарах: 10 людей звернулося за меддопомогою, відкрили 2 кримінальних провадження

Вчера, 22:01 Просмотров: 1 264

 Медичної допомоги потребують 9 правоохоронців та одна цивільна людина

Сьогодні у Нових Санжарах, обкидуючи камінням автобуси, «зустріли» евакуйованих українців з Уханю. 


Унаслідок сутичок між людьми та правоохоронцями 10 людей звернулося за медичною допомогою: 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Такі дані дає ГУ Нацполіції в Полтавській області. 


Також відкрили два провадження по кримінальних статтях щодо масових заворушень та погрози чи насильству проти працівника правоохоронного органу. За інформацією обласної поліції, один чоловік намагався наїхати на правоохоронця. 

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавирус Нові Санжари
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