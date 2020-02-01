У житловому будинку на Полтавщині у ванній кімнаті знайшли тіло підлітка (додано)

Сегодня, 10:01 Просмотров: 1 115

9 лютого в селищі Велика Багачка, в житловому будинку під час купання у ванній кімнаті загинув хлопець 2005 року народження. Про це повідомляє начальник Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктор Стеблянко.





Матір загиблого хлопця госпіталізували з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом». Стан здоров’я жінки – середньої тяжкості. Обставини нещасного випадку встановлюються.





Тіло 15-річного хлопця без ознак насильницької смерті виявили на підлозі ванної кімнати будинку, - інформує ГУ Нацполіції у Полтавській області.





За попередніми даними, смерть неповнолітнього ймовірно настала в результаті отруєння чадним газом з подальшим утопленням. Остаточну причину смерті з’ясує судово-медична експертиза.



