Происшествия, Полтавщина

У житловому будинку на Полтавщині у ванній кімнаті знайшли тіло підлітка (додано)

Сегодня, 10:01 Просмотров: 1 115

 

Його мама отруїлась чадним газом

9 лютого в селищі Велика Багачка, в житловому будинку під час купання у ванній кімнаті загинув хлопець 2005 року народження. Про це повідомляє начальник Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктор Стеблянко.


Матір загиблого хлопця госпіталізували з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом». Стан здоров’я жінки – середньої тяжкості. Обставини нещасного випадку встановлюються.


Тіло 15-річного хлопця без ознак насильницької смерті виявили на підлозі ванної кімнати будинку, - інформує ГУ Нацполіції у Полтавській області. 


За попередніми даними, смерть неповнолітнього ймовірно настала в результаті отруєння чадним газом з подальшим утопленням. Остаточну причину смерті з’ясує судово-медична експертиза.


0
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: угарный газ отравление угарным газом труп подросток
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх