У селищі на Полтавщині замінували автомобіль (додано)

Сегодня, 09:34 Просмотров: 936 Комментариев: 1

9 лютого року мешканець селища Котельва повідомив, що в його автомобілі встановлено вибухонебезпечний пристрій. Про це інформує начальник Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктор Стеблянко.





Працівники вибухотехнічного відділу Полтавського науково-дослідного експертного-криміналістичного центру МВС України обстежили автомобіль - інформація про замінування підтвердилась. Автомобіль розмінували. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.





За інформацією ГУ Нацполіції у Полтавській області, під час огляду місця події під колесом легкового автомобіля виявили предмет схожий на гранату «Ф-1» та артилерійський боєприпас часів Другої світової війни. Надалі спеціалісти вибухотехнічної служби встановили, що граната та боєприпас не містять вибухонебезпечних речовин.









За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває слідство.