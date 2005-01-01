Происшествия, Полтавщина

Депутата Полтавської облради підозрюють у вимаганні 60 тисяч гривень від підприємця

Сегодня, 09:29 Просмотров: 666 Комментариев: 1

Депутат вимагав у директора одного з підприємств Лубен 10% від бюджетних грошей, яких підприємцю виділили на озеленення скверу

Прокуратура Полтавської області повідомила депутату Полтавської обласної ради про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання передачі чужого майна з погрозою вбивства потерпілого за попередньою змовою групою осіб). Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.


За версією слідства, депутат вимагав у директора одного з підприємств міста Лубни понад 60 тисяч гривень. Ця сума - 10% від коштів, виділених підприємцю як фінансування цільової програми по озелененню скверу.


До незаконної діяльності депутат у якості посередника залучив свого знайомого, якого правоохоронці затримали 23 січня 2020 року під час одержання частини суми – 9 200 грн. За інформацією Полтавщини, мова йде про депутата Олександра Сірика, члена постійної депутатської комісії з питань екології та раціонального природокористування.


Досудове розслідування триває.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вымогательство депутат облсовет

Комментарии: 1

888
hunter:
Сегодня, 09:47

Всего попросили 10% отката? Ну так это по скромному,если бы все так брали.Вспомним прайс на видеокамеры,там не меньше 30% заложено.


+4
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