Депутата Полтавської облради підозрюють у вимаганні 60 тисяч гривень від підприємця

Сегодня, 09:29 Просмотров: 666 Комментариев: 1

Депутат вимагав у директора одного з підприємств Лубен 10% від бюджетних грошей, яких підприємцю виділили на озеленення скверу

Прокуратура Полтавської області повідомила депутату Полтавської обласної ради про підозру за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання передачі чужого майна з погрозою вбивства потерпілого за попередньою змовою групою осіб). Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.





За версією слідства, депутат вимагав у директора одного з підприємств міста Лубни понад 60 тисяч гривень. Ця сума - 10% від коштів, виділених підприємцю як фінансування цільової програми по озелененню скверу.





До незаконної діяльності депутат у якості посередника залучив свого знайомого, якого правоохоронці затримали 23 січня 2020 року під час одержання частини суми – 9 200 грн. За інформацією Полтавщини , мова йде про депутата Олександра Сірика, члена постійної депутатської комісії з питань екології та раціонального природокористування.





Досудове розслідування триває.