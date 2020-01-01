Происшествия

Сьогодні вночі на вулиці Перемоги зупинили водія Mazda CX-7 під наркотиками

Сегодня, 14:31 Просмотров: 531 Комментариев: 1

 

Копи склали стосовно керманича протокол про адміністративне правопорушення за керування автівкою у стані сп'яніння

Сьогодні, 23 січня, близько першої години ночі на вулиці Перемоги копи зупинили водія Mazda CX-7 під наркотиками. Про інцидент проінформувала патрульна поліція Кременчука.


Керманич автівки порушував правила дорожнього руху, за що і був зупинений патрульними поліцейськими. Під час спілкування із водієм охоронці порядку помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння: неприродну блідість обличчя, зіниці його очей не реагували на світло, хода та мова були сповільненими.


Але проходити огляд у лікаря-нарколога той відмовився. Поліцейські зафіксували відмову керманича у присутності двох свідків та склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики пьяный за рулем Mazda полиция админпротокол

Комментарии: 1

3 260
zzzzzz:
Сегодня, 15:20

зачем такая фотография с замыленным номером? педагогичнее фамилии указывать,что бы родственники,соседи и знакомые узнавали таких кадров....


+1
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