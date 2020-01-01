Сьогодні вночі на вулиці Перемоги зупинили водія Mazda CX-7 під наркотиками

Сегодня, 14:31 Просмотров: 531 Комментариев: 1

Копи склали стосовно керманича протокол про адміністративне правопорушення за керування автівкою у стані сп'яніння

Сьогодні, 23 січня, близько першої години ночі на вулиці Перемоги копи зупинили водія Mazda CX-7 під наркотиками. Про інцидент проінформувала патрульна поліція Кременчука.





Керманич автівки порушував правила дорожнього руху, за що і був зупинений патрульними поліцейськими. Під час спілкування із водієм охоронці порядку помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння: неприродну блідість обличчя, зіниці його очей не реагували на світло, хода та мова були сповільненими.





Але проходити огляд у лікаря-нарколога той відмовився. Поліцейські зафіксували відмову керманича у присутності двох свідків та склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння).