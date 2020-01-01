Кременчужанин показав патрульним підозрілий техпаспорт

Сегодня, 15:32 Просмотров: 630 Комментариев: 1

Патрульні виявили розбіжності між серійним номером автомобіля у документах та в службових базах

Сьогодні вночі, 9 січня, екіпаж інспекторів на проспекті Лесі Українки зупинив авто Mercedes-Benz за порушення ПДД. За інформацією патрульної поліції Кременчука, водій показав свідоцтво про реєстрацію машини з ознаками підробки - відхиленням у нанесені друкованого тексту.





Під час перевірки VIN-коду патрульні виявили розбіжності між серійним номером автомобіля зазначеним у наданих документах та службовими базами.





Для встановлення деталей та проведення відповідної перевірки, на місце виїхала слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції.