Кременчужанин показав патрульним підозрілий техпаспорт

Сьогодні вночі, 9 січня, екіпаж інспекторів на проспекті Лесі Українки зупинив авто Mercedes-Benz за порушення ПДД. За інформацією патрульної поліції Кременчука, водій показав свідоцтво про реєстрацію машини з ознаками підробки - відхиленням у нанесені друкованого тексту.
Під час перевірки VIN-коду патрульні виявили розбіжності між серійним номером автомобіля зазначеним у наданих документах та службовими базами.
Для встановлення деталей та проведення відповідної перевірки, на місце виїхала слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції.