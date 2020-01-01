Происшествия

Кременчужанин показав патрульним підозрілий техпаспорт

Сегодня, 15:32 Просмотров: 630 Комментариев: 1

 

Патрульні виявили розбіжності між серійним номером автомобіля у документах та в службових базах

 

Сьогодні вночі, 9 січня, екіпаж інспекторів на проспекті Лесі Українки зупинив авто Mercedes-Benz за порушення ПДД. За інформацією патрульної поліції Кременчука, водій показав свідоцтво про реєстрацію машини з ознаками підробки - відхиленням у нанесені друкованого тексту.


Під час перевірки VIN-коду патрульні виявили розбіжності між серійним номером автомобіля зазначеним у наданих документах та службовими базами.


Для встановлення деталей та проведення відповідної перевірки, на місце виїхала слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: документы водитель

Комментарии: 1

210
Volvoвод:
Сегодня, 15:58

Надеюсь поставят корыто на штрафплощадку до выяснения, с которой потом это корыто невозможно будет забрать.


+1
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