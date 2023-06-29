«Запах такий, що починає боліти голова»: що відбувається на Соборній, 40/2 у Кременчуці

Сьогодні, 14:37 Переглядів: 184

Дві ночі мешканці Кременчука не сплять через різкий запах, схожий на газ

У ніч з 26 на 27 червня, у Кременчуці, на вулиці Соборній 40/2 мешканці будинку відчули у повітрі різкий запах схожий на газ та викликали на місце працівників ДСНС, поліцію та газову службу. Але ніхто нічого так і не знайшов. У ніч з 28 на 29 червня, о 23.00 – історія повторилася. Мешканці знову викликали працівників ДСНС, поліцію та газову службу, але знову нічого не виявили. Про це повідомили у соцмережах.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з мешканкою будинку Вікторією Дмитренко, аби дізнатися ситуацію більш детально. За її словами, у першу ніч люди одразу ж викликали усі можливі служби та почали шукати звідки доноситься запах, тоді один із мешканців будинку, помітив невідоме відро з якоюсь речовиною, тоді виявилося, що запах був через нього.

Друга ніч була спокійна.

А сьогодні, 29 червня, вночі мешканці будинку, почули якісь хлопки у дворі, потім знову відчули різкий неприємний запах схожий на газ. Люди одразу вибігли на вулицю та побачили, що в одній із машин, яка стояла під під'їздом, вибите скло.

– Запах такий, що починає боліти голова, нудить, а у літніх людей підвищується тиск, – говорить Вікторія.

У пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС 29 червня повідомили, що для встановлення хімічної речовини провели заміри повітря за допомогою приладу хімічної розвідки ChemPRO 100i та ДОЗОР-5 СМ. Але речовину виявити не вдалося.

Мешканці будинку вважають, що це диверсія, та усі події, які там відбуваються, пов'язані між собою.

Також у дворі будинку знаходиться дитячий садочок, а поблизу під'їздів розташоване овочесховище цього садочка. Мешканці будинку кажуть, що в овочесховищі знаходяться газові балони. Тож періодично запах газу місцеві відчувають і вдень, коли проходять повз овочесховище, але не такий різкий та й раніше вночі такого не було.

Отже, звідки насправді доноситься різкий запах вночі, поки що залишається загадкою.