ГПВ чи ГАВ: у Кременчуці частково не працюють світлофори, немає також і світла в оселях

Сьогодні, 3 листопада, від самого ранку частково не працюють світлофори у центрі Кременчука та у нагірній частині міста.
У Службі допомоги мера пояснюють, що це сталось через дефіцит потужностей в загальнодержавній мережі енергосистеми.
Крім того, за повідомленням АТ «Полтаваобленерго», сьогодні зранку з тієї ж причини введено графік погодинного відключення. Тому частково відсутнє електропостачання у центрі, нагірній частині, на Молодіжному, Занасипу, Раківці та Крюкові.
Зазначимо, що за численними повідомленнями містян, анонсовані графіки погодинних відключень (ГПВ) не працюють.
В області почалися аварійні відключення світла (доповнено)
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер