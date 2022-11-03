ГПВ чи ГАВ: у Кременчуці частково не працюють світлофори, немає також і світла в оселях

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 474

Сьогодні, 3 листопада, від самого ранку частково не працюють світлофори у центрі Кременчука та у нагірній частині міста.

У Службі допомоги мера пояснюють, що це сталось через дефіцит потужностей в загальнодержавній мережі енергосистеми.

Крім того, за повідомленням АТ «Полтаваобленерго», сьогодні зранку з тієї ж причини введено графік погодинного відключення. Тому частково відсутнє електропостачання у центрі, нагірній частині, на Молодіжному, Занасипу, Раківці та Крюкові.

Зазначимо, що за численними повідомленнями містян, анонсовані графіки погодинних відключень (ГПВ) не працюють.

В області почалися аварійні відключення світла (доповнено)

