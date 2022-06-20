Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у замаху на умисне вбивство літньої жінки

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 657

80-річна бабуся з Глобинщини потрапила до лікарні з рубленими ранами голови

На лінію 102 поліції Полтавщини 19 червня надійшло повідомлення від місцевого фельдшера з села Романівка Глобинської громади щодо отримання рублених ран голови 80-річної бабусі. Вона була доставлена до місцевої лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження. Особа підозрюваного у скоєнні правопорушення встановлена, він затриманий.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції на офіційному сайті управління поліції.

- Отримавши повідомлення про злочин, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та оперативники поліції Глобинщини. За попередньою інформацією слідства встановлено, що місцевий чоловік, 1969 року народження, під час сварки наніс тілесні ушкодження своїй родичці, 1942 року народження. Потерпіла в тяжкому стані госпіталізована до лікарні. Речові докази вилучено. Наразі фігурант затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу, - повідомив начальник відділу №1 (Глобино) Кременчуцького районного управління поліції Андрій Власенко.

За даним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 15 та частини 1 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

- Досудове розслідування триває. У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі, - йдеться у повідомленні.