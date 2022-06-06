«Кожен розумів, що потрапляємо у «розстрільні списки»: як у Кременчуці створювали патріотичні білборди

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 324

Кожен з кременчужан та гостей міста може ознайомитися з рекламою, яку розміщували з початку повномасштабного наступу росії

У Кременчуці діє виставка «Історія спротиву на білбордах Кременчука». Кожен охочий може познайомитися з соціальною рекламою, яку розміщували з початку повномасштабного наступу росії. Асоціація зовнішньої реклами Кременчука підтримувала бойовий дух ще з початку російсько-української війни. Пам’ятаєте білборди: «У вас сніг - у нас ГРАД», «У вас повітряні кульки - у нас свистять кулі», «У вас мандарини - у нас гранати», «У вас гарні наряди - у нас летять снаряди»? Цього разу вони також не залишилися осторонь.

Сергій Каптан представник Асоціації зовнішньої реклами Кременчука розповів, що на 4-5 день повномасштабної війни у Кременчуці з’явилися борди з кораблем, вказівники та заклики до росіян здатися та скласти зброю. В основному ці борди розміщували на тих напрямках звідки очікувалися російські війська – проспект Полтавський, вулиця Київська. Це був перший етап розміщення патріотичних білбордів.

Завдяки Збройним силам України вдалося втримати наступ російських військ. Тоді у Кременчуці розпочався 2 етап. На вулицях нашого міста з’явилася реклама зі словами подяки ЗСУ та волонтерам, зображенням збереження екології та кохання під час війни.

- Коли у лютому розміщували рекламу, то кожен розумів, що потрапляємо у «розстрільні списки». Й кожен член Асоціації зовнішньої реклами Кременчука пішов на цей крок. А що їм дуже вдячний, - розповів Сергій Каптан.

Перший білборд з кораблем, який йде на дно

- Перший білборд – це корабель. Автор зображення НікінаТітов – харків’янин. Я давно з ним через фейсбук знайомий. Він створив картинку і я попрохав зробити зображення білборду. Згодом в місті наші дизайнери зробили серію: літак, вертоліт, танк. А ось білі написи на площинах, то роботи члена нашої асоціації Андрія Григорова. Всі ці написи зробили російською й розмітили на київському напрямку.

Хвилювалися, що буде наступ з Києва, то підготували такі роботи.

Їх в основному розмістили на виїздах з міста. В самому місті їх розмістили зовсім трохи.

Також запустили білборди з екологічним напрямом: «Не паліть сухостій – паліть окупантів». Ми на бордах розміщували в мирний час, але тоді писали: «Не паліть сухостій, бо там живуть зайчики, білочки…». А цього разу вирішили його трохи змінити.

Вперше і востаннє з’явилася лайка на бордах

- Це було вперше і востаннє. Нам це теж не подобається самим. На той час це було актуально.

Коли переселенці їхали з Харкова до нашого міста, й в'їжджали по проспекту Полтавському, то фотографували і мені переслали, казали, що клас.

Наразі їх трохи залишилося. Ці нецензурні слова не викликають такого захоплення. На той час це було так.

Про другий етап патріотичних бордів

- Запустили потім білборди, які я називаю: «Дякуємо!». Ми дякуємо волонтерам, Збройним силам України, Господу Богу. Пробуємо, щоб був баланс. І, так би мовити, замолюємо ту нецензурщину, яку розмістили раніше.

«Кохання це …»

Окрема серія патріотичних білбордів «Кохання це …».

- Макети взяли з Дніпра. Це наші колеги. Ми їм висилали наші макети, а вони нам свої. Наш корабель взагалі пішов по Україні. Я у фейсбуці розмістив, й Тітов, щоб були у вільному доступі. Хто хотів той і звантажував.

«За Україну треба не вмирати, а вбивати»

- Особисто мені подобається вислів Сковороди. Це також ідея Андрія, він у нас філолог…

«За Україну треба не вмирати, а вбивати». До цієї війни, до цього загострення, українці були страждальцями, а зараз показали, що можемо гідно боронити рідну землю. Адже ця війна йде 400 років. Жодна держава світу не принесла українцям стільки горя і крові, як росія. Просто з того часу, як окупували із часів переяславської ради, то вони вважали, що братський народ. І ось забули українці Батурин – отримали Бучу. Так і є.

Сергій Каптан додав, що білборди про перемогу обов’язково будуть зі сльозами та радістю.

Ви також можете ознайомитися з рекламою, яка була розміщена на білбордах і сітілайтах з перших днів повномасштабного наступу росії. Для цього необхідно зателефонувати до керівника Координаційного центру об’єднань ветеранів АТО Володимира Полякова (067-763-8302).