«Кожен розумів, що потрапляємо у «розстрільні списки»: як у Кременчуці створювали патріотичні білборди

Кожен з кременчужан та гостей міста може ознайомитися з рекламою, яку розміщували з початку повномасштабного наступу росії
У Кременчуці діє виставка «Історія спротиву на білбордах Кременчука». Кожен охочий може познайомитися з соціальною рекламою, яку розміщували з початку повномасштабного наступу росії. Асоціація зовнішньої реклами Кременчука підтримувала бойовий дух ще з початку російсько-української війни. Пам’ятаєте білборди: «У вас сніг - у нас ГРАД», «У вас повітряні кульки - у нас свистять кулі», «У вас мандарини - у нас гранати», «У вас гарні наряди - у нас летять снаряди»? Цього разу вони також не залишилися осторонь.
Сергій Каптан представник Асоціації зовнішньої реклами Кременчука розповів, що на 4-5 день повномасштабної війни у Кременчуці з’явилися борди з кораблем, вказівники та заклики до росіян здатися та скласти зброю. В основному ці борди розміщували на тих напрямках звідки очікувалися російські війська – проспект Полтавський, вулиця Київська. Це був перший етап розміщення патріотичних білбордів.
Завдяки Збройним силам України вдалося втримати наступ російських військ. Тоді у Кременчуці розпочався 2 етап. На вулицях нашого міста з’явилася реклама зі словами подяки ЗСУ та волонтерам, зображенням збереження екології та кохання під час війни.
- Перший білборд – це корабель. Автор зображення НікінаТітов – харків’янин. Я давно з ним через фейсбук знайомий. Він створив картинку і я попрохав зробити зображення білборду. Згодом в місті наші дизайнери зробили серію: літак, вертоліт, танк. А ось білі написи на площинах, то роботи члена нашої асоціації Андрія Григорова. Всі ці написи зробили російською й розмітили на київському напрямку.
Хвилювалися, що буде наступ з Києва, то підготували такі роботи.
Їх в основному розмістили на виїздах з міста. В самому місті їх розмістили зовсім трохи.
Також запустили білборди з екологічним напрямом: «Не паліть сухостій – паліть окупантів». Ми на бордах розміщували в мирний час, але тоді писали: «Не паліть сухостій, бо там живуть зайчики, білочки…». А цього разу вирішили його трохи змінити.
- Це було вперше і востаннє. Нам це теж не подобається самим. На той час це було актуально.
Коли переселенці їхали з Харкова до нашого міста, й в'їжджали по проспекту Полтавському, то фотографували і мені переслали, казали, що клас.
Наразі їх трохи залишилося. Ці нецензурні слова не викликають такого захоплення. На той час це було так.
- Запустили потім білборди, які я називаю: «Дякуємо!». Ми дякуємо волонтерам, Збройним силам України, Господу Богу. Пробуємо, щоб був баланс. І, так би мовити, замолюємо ту нецензурщину, яку розмістили раніше.
Окрема серія патріотичних білбордів «Кохання це …».
- Макети взяли з Дніпра. Це наші колеги. Ми їм висилали наші макети, а вони нам свої. Наш корабель взагалі пішов по Україні. Я у фейсбуці розмістив, й Тітов, щоб були у вільному доступі. Хто хотів той і звантажував.
- Особисто мені подобається вислів Сковороди. Це також ідея Андрія, він у нас філолог…
«За Україну треба не вмирати, а вбивати». До цієї війни, до цього загострення, українці були страждальцями, а зараз показали, що можемо гідно боронити рідну землю. Адже ця війна йде 400 років. Жодна держава світу не принесла українцям стільки горя і крові, як росія. Просто з того часу, як окупували із часів переяславської ради, то вони вважали, що братський народ. І ось забули українці Батурин – отримали Бучу. Так і є.
Сергій Каптан додав, що білборди про перемогу обов’язково будуть зі сльозами та радістю.
Ви також можете ознайомитися з рекламою, яка була розміщена на білбордах і сітілайтах з перших днів повномасштабного наступу росії. Для цього необхідно зателефонувати до керівника Координаційного центру об’єднань ветеранів АТО Володимира Полякова (067-763-8302).
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер