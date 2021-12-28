Відчуй себе в санях Санта Клауса: Кременчук завалило снігом. А у вас вже почистили?

Сьогодні місто накрило сильним снігопадом. Комунальники попередили, що техніка працює цілодобово. Проте, схоже, вона не встигає за хурделицею.
Станом на 17.30 шляхи були заметені навіть на центральних вулицях: Свободи, Шевченка, Сердюка. Хоча на проспекті Свободи раніше була помічена техніка, але крайні полоси фактично зникли під снігом. Трохи краще (але не набагато) було на Троїцькій. Водії вправлялися в екстремальному водінні – це нагадувало атракціон «Відчуй себе в санях Санта Клауса».
Як повідомив ТЪ віцемер з комуналки Іван Москалик, станом на 18.00 на лінію вже вийшло 37 одиниць техніки - тож чекайте, дістануться й до вас.
Пішоходи теж протоптували стежки. А як ви добиралися з роботи? Голосуйте, пишіть у коментарях.
Де чистить дороги Кременчука комунальна техніка – дивіться онлайн.
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