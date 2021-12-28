Відчуй себе в санях Санта Клауса: Кременчук завалило снігом. А у вас вже почистили?

Сьогодні, 18:26 Переглядів: 1 334 Коментарів: 1

Як ви добиралися з роботи?

Сьогодні місто накрило сильним снігопадом. Комунальники попередили, що техніка працює цілодобово. Проте, схоже, вона не встигає за хурделицею.

Станом на 17.30 шляхи були заметені навіть на центральних вулицях: Свободи, Шевченка, Сердюка. Хоча на проспекті Свободи раніше була помічена техніка, але крайні полоси фактично зникли під снігом. Трохи краще (але не набагато) було на Троїцькій. Водії вправлялися в екстремальному водінні – це нагадувало атракціон «Відчуй себе в санях Санта Клауса».

Як повідомив ТЪ віцемер з комуналки Іван Москалик, станом на 18.00 на лінію вже вийшло 37 одиниць техніки - тож чекайте, дістануться й до вас.

Пішоходи теж протоптували стежки. А як ви добиралися з роботи? Голосуйте, пишіть у коментарях.

Де чистить дороги Кременчука комунальна техніка – дивіться онлайн.