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Топ новина, Кременчук

Відчуй себе в санях Санта Клауса: Кременчук завалило снігом. А у вас вже почистили?

Сьогодні, 18:26 Переглядів: 1 334 Коментарів: 1

 

Як ви добиралися з роботи?

Сьогодні місто накрило сильним снігопадом. Комунальники попередили, що техніка працює цілодобово. Проте, схоже, вона не встигає за хурделицею. 

Через сильний снігопад посипальна техніка у Кременчуці працюватиме цілодобово

Станом на 17.30 шляхи були заметені навіть на центральних вулицях: Свободи, Шевченка, Сердюка. Хоча на проспекті Свободи раніше була помічена техніка, але крайні полоси фактично зникли під снігом. Трохи краще (але не набагато) було на Троїцькій. Водії вправлялися в екстремальному водінні – це нагадувало атракціон «Відчуй себе в санях Санта Клауса».

Як повідомив ТЪ віцемер з комуналки Іван Москалик, станом на 18.00 на лінію вже вийшло 37 одиниць техніки - тож чекайте, дістануться й до вас. 

Пішоходи теж протоптували стежки. А як ви добиралися з роботи? Голосуйте, пишіть у коментарях.

Де чистить дороги Кременчука комунальна техніка – дивіться онлайн.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: дороги тротуари сніг техніка КАТП 1628

А у вас вже почистили? Як ви добирались з роботи?

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Коментарі: 1

4 019
1
zzzzzz:
Сьогодні, 21:58

Опять неожиданно нахурделило! Каша сплошная. За целый день не почистили!


1 0

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