Порядок денний сесії

1. Про виконання бюджету Кременчуцької міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року.

2. Про затвердження Програми управління місцевим боргом бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік.

3. Про затвердження Програми співпраці Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та Управління Державної казначейської служби України у м. Кременчуці Полтавської області в сфері казначейського обслуговування місцевого бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік.

4. Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Плану економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік».

5. Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми забезпечення молоді житлом Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки».

6. Про затвердження рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 01.10.2021 № 1359, від 01.10.2021 № 1366, від 01.10.2021 № 1367, від 01.10.2021 № 1368, від 08.10.2021 № 1413, від 08.10.2021 № 1414, від 25.10.2021 № 1492, від 25.10.2021 № 1493, від 25.10.2021 № 1494, від 25.10.2021 № 1495, від 25.10.2021 № 1496, від 25.10.2021 № 1497, від 29.10.2021 № 1515.

7. Про затвердження Положення про порядок найменування/переймену-вання, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади.

8. Про затвердження Програми «Профілактика правопорушень, протидії злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік».

9. Про затвердження програми виконання (завершення) проєктів громадського бюджету минулих років на 2022 рік.

10. Про затвердження Плану роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік.

11. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 26.01.2021 «Про затвердження Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки».

12. Про затвердження Правил торгівлі на ринках на території Кременчуцької міської територіальної громади.

13. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 25 травня 2021 року «Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 11 жовтня 2018 року «Про затвердження Міської програми сприяння залученню інвестицій та розвитку міжнародного співробітництва Кременчука на 2019-2021 роки».

14. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 13 грудня 2018 року «Про затвердження міської Програми допомоги військовим частинам, іншим військовим формуванням і установам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, залучених до забезпечення національної безпеки і оборони, питань територіальної оборони на 2019-2021 роки».

15. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 28 вересня 2021 року «Про затвердження міської Програми допомоги військовим частинам, іншим військовим формуванням і установам Збройних Сил України, національної гвардії України, Служби безпеки України, залучених до забезпечення національної безпеки і оборони, питань територіальної оборони на 2022-2024 роки».

16. Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки та організації рятувальних робіт на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

17. Про затвердження Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади на 2019-2023 роки в новій редакції.

18. Про виключення з Переліку другого типу та включення до Переліку першого типу об’єкту оренди, що належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади.

19. Про включення до Переліку другого типу об’єктів оренди, що належать до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, укладення, продовження договорів оренди без проведення аукціону.

20. Про затвердження переліку обʼєктів комунальної власності та реєстрацію права власності.

21. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна, яке належить до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.

22. Про затвердження Комплексної програми розвитку культури і туризму Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.

23. Про затвердження програми з охорони культурної спадщини і збереження історичного середовища Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2026 роки.

24. Про внесення змін до відомостей та реорганізацію шляхом приєднання комунальних позашкільних закладів освіти, підпорядкованих Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

25. Про внесення змін до відомостей Кременчуцької гімназії № 23 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

26. Про затвердження Стратегічної програми розвитку освіти «Освіта Кременчука на 2022 – 2025 роки».

27. Про затвердження Програми надання освітньої субвенції приватним закладам загальної середньої освіти м. Кременчука на 2022 рік.

28. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 11 березня 2021 року «Про затвердження положень про проведення конкурсу на посади директора та педагогічних працівників Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області».

29. Про затвердження комплексної програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021-2025 роки у новій редакції.

30. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 28 вересня 2021 року «Про затвердження Програми із запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі на 2021-2025 роки у новій редакції».

31. Про внесення змін до рішення міської ради від 03 вересня 2020 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська дитяча лікарня» на 2021-2023 роки».

32. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 11 березня 2021 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька центральна районна лікарня» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021-2023 роки».

33. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» м. Кременчука на 2020-2022 роки».

34. Про затвердження комплексної програми розвитку комунального медичного підприємства «Лікарня Придніпровська» на 2022-2024 роки.

35. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Міської комплексної програми «Захисник України» на 2021-2023 роки.

36. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021-2023 роки».

37. Про затвердження Програми відшкодування втрат за рахунок місцевого бюджету за перевезення пільгових категорій населення Кременчуцької міської територіальної громади міським автомобільним транспортом, електротранспортом та приміським залізничним транспортом на 2022 рік.

38. Про затвердження комплексної програми розвитку комунального підприємства «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2022-2024 роки.

39. Про затвердження Програми помірної децентралізації теплопостачання та підвищення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків і об’єктів соціальної сфери м. Кременчука на 2019-2022 роки в новій редакції.

40. Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

41. Про затвердження Програми капітального, поточного ремонту, реконструкції та технічного переоснащення багатоквартирного житлового фонду на 2022 рік.

42. Про затвердження Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік.

43. Про внесення змін до рішення міської ради від 13 грудня 2018 року «Про затвердження Програми Оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2019-2021 роки».

44. Про затвердження Програми оптимізації та розвитку системи тепло- забезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2022 рік.

45. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми утримання кладовищ Кременчуцької міської територіальної громади та забезпечення діяльності КП «СКРП» на 2021 рік».

46. Про внесення змін до розміру статутного капіталу та затвердження Статуту Комунального підприємства «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області у новій редакції.

47. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми діяльності та розвитку комунального підприємства «Кременчук АКВА-СЕРВІС» Кременчуцької міської ради на 2021 рік.

48. Про затвердження Програми діяльності та розвитку КП «Кременчук АКВА-СЕРВІС» на 2022 рік.

49. Про затвердження Програми діяльності КГЖЕП «Автозаводське» на

2022 рік.

50. Про внесення змін до рішення міської ради від 03 вересня 2019 року «Про затвердження Програми розвитку міського комунального пасажирського автомобільного транспорту м. Кременчука на 2019-2025 роки».

51. Про затвердження Програми санітарного очищення Кременчуцької міської територіальної громади та забезпечення діяльності КП «Кременчуцьке КАТП 1628» на 2022 рік.

52. Про затвердження Програми утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів) в межах Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік.

53. Про затвердження Програми утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади та розвитку матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ на 2022 рік.

54. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження міської Програми «Охорона тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2021-2023 роки Кременчуцької міської територіальної громади».

55. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми діяльності та розвитку комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» на 2021 рік».

56. Про затвердження Програми діяльності та розвитку КП «Благоустрій Кременчука» на 2022 рік.

57. Про затвердження Програми забезпечення діяльності та утримання в належному стані матеріально-технічної бази КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» на 2022 рік.

58. Про затвердження Програми розвитку КП «Квартирне управління» на 2022 рік.

59. Про включення квартири № 83 у будинку № 59 по просп. Свободи у м. Кременчуці до числа службових жилих приміщень та закріплення її за Полтавської обласною прокуратурою.

60. Про затвердження детального плану території по проспекту Полтавський м. Кременчук Полтавської області для будівництва автомобільної мийки самообслуговування на земельній ділянці кадастровий номер: 5310436100:04:003:0285 за адресою: проспект Полтавський, 29/2, м. Кременчук.

61. Про затвердження детального плану території по просп. Свободи, в районі будинку № 54-А в м. Кременчуці Полтавської області.

62. Про затвердження Програми по створенню геоінформаційної системи містобудівного кадастру (ГІС МК) Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2023 роки.

63. Про затвердження Програми розробки містобудівної документації в межах території Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки в новій редакції.

64. Про внесення змін до рішень органів місцевого самоврядування.

65. Про припинення права користування земельними ділянками.

66. Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам.

67. Про передачу земельних ділянок у власність громадянам.

68. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду громадянам.

69. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

70. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) юридичним та фізичним особам.

71. Про розроблення технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних ділянок.

72. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для продажу із земель комунальної власності.

73. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду.

74. Про укладення договорів оренди землі на новий строк.

75. Про надання згоди на встановлення земельних сервітутів.

76. Про зміну цільового призначення земельних ділянок.

77. Про продаж земельних ділянок комунальної власності.

78. Про проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок у формі електронного аукціону.

79. Про затвердження Програми використання коштів місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, на оплату послуг з інвентаризації земельних ділянок.

80. Про затвердження Програми проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу в 2022 році.

81. Про затвердження Програми реалізації Основних напрямів земельної реформи на 2022 рік.

82. Різне.