Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Топ новина, Кременчук

Дитсадок №11 у Кременчуці на цьому тижні не відкриється, хоча мер обіцяв: новий графік

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 165

  

Будівельна компанія в черговий раз змістила терміни робіт

У дитячому садку №11 на сьогодні й досі продовжують штукатурити фасад після утеплення - стоять будівельні ліси, хоча мер міста Віталій Малецький обіцяв, що заклад відкриється до кінця тижня. Про це він говорив під час чергового мітингу під стінами мерії, на який прийшли батьки вихованців зачинених дитсадків. Зокрема, він обіцяв, що в четвер-п'ятницю у дитсадок вже вийдуть діти.

Завідувачка дитсадка №11 Юлія Шевченко каже, що ні завтра, ні в понеділок діти в садочок вийти не зможуть — будівельники ще продовжують роботи. За її словами, їй як керівнику закладу довели нову дату завершення будівельних робіт — 26 листопада.

- Будівельники кажуть, що їм ще треба час, бо були несприятливі погодні умови. А на завтра і на післязавтра очікуються дощі. Роботи залишилося небагато, вони працюють. Але графік зсувається, - каже Юлія Шевченко.

За таких умов назвати батькам дітей дату відкриття дитсадка пані Шевченко не може.

ТЪ також стало відомо, що існує оновлений графік ремонтів дитячих садків за підписом керівника комунального підприємства «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» Вадима Качана. Після звернення ТЪ до пресслужби його розмістили на сайті міськради. У графік додали заклади, про які минулого разу «забули».

 

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: дитсадки ремонт КМЕК ЄБРР Вадим Качан
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх