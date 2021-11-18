Дитсадок №11 у Кременчуці на цьому тижні не відкриється, хоча мер обіцяв: новий графік

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 165

У дитячому садку №11 на сьогодні й досі продовжують штукатурити фасад після утеплення - стоять будівельні ліси, хоча мер міста Віталій Малецький обіцяв, що заклад відкриється до кінця тижня. Про це він говорив під час чергового мітингу під стінами мерії, на який прийшли батьки вихованців зачинених дитсадків. Зокрема, він обіцяв, що в четвер-п'ятницю у дитсадок вже вийдуть діти.

Завідувачка дитсадка №11 Юлія Шевченко каже, що ні завтра, ні в понеділок діти в садочок вийти не зможуть — будівельники ще продовжують роботи. За її словами, їй як керівнику закладу довели нову дату завершення будівельних робіт — 26 листопада.

- Будівельники кажуть, що їм ще треба час, бо були несприятливі погодні умови. А на завтра і на післязавтра очікуються дощі. Роботи залишилося небагато, вони працюють. Але графік зсувається, - каже Юлія Шевченко.

За таких умов назвати батькам дітей дату відкриття дитсадка пані Шевченко не може.

ТЪ також стало відомо, що існує оновлений графік ремонтів дитячих садків за підписом керівника комунального підприємства «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» Вадима Качана. Після звернення ТЪ до пресслужби його розмістили на сайті міськради. У графік додали заклади, про які минулого разу «забули».