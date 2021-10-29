Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Топ новина, Кременчук

Ні цвяха, ні жезла: як кременчужани відзначають День автомобіліста

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 891

 
У керманичів ТЪ поцікавився як часто порушують правила дорожнього руху, який найкращий подарунок для автомобіліста та чого бракує на дорогах  

Вже традиційно в останню неділю жовтня вітатимемо автомобілістів та дорожників. Початково свято планувалось як професійне, однак, дуже швидко стало народним.

Тож, у водіїв міста дізнавались, чого бракує на українських дорогах, наскільки часто переглядають ПДР та який подарунок вважають найкращим. Усі відповіді - в опитуванні ТЪ.

Причетним до свята бажаємо рівних доріг та ні цвяха, ні жезла!

Нагадаємо, що з 1 листопада вступають у силу нові правила дорожнього руху. Це далеко не перше оновлення, але воно стане наймасштабнішим і стосуватиметься майже всіх аспектів дорожнього руху. Про всі зміни в правилах дорожнього руху можна дізнатися нижче за посиланням.

День автомобіліста: які сюрпризи чекають на кременчуцьких водіїв після 1 листопада

0
Автор: Антоніна Антошко Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: автомобіль опитування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх