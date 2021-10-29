Ні цвяха, ні жезла: як кременчужани відзначають День автомобіліста

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 891

У керманичів ТЪ поцікавився як часто порушують правила дорожнього руху, який найкращий подарунок для автомобіліста та чого бракує на дорогах

Вже традиційно в останню неділю жовтня вітатимемо автомобілістів та дорожників. Початково свято планувалось як професійне, однак, дуже швидко стало народним.

Тож, у водіїв міста дізнавались, чого бракує на українських дорогах, наскільки часто переглядають ПДР та який подарунок вважають найкращим. Усі відповіді - в опитуванні ТЪ.

Причетним до свята бажаємо рівних доріг та ні цвяха, ні жезла!

Нагадаємо, що з 1 листопада вступають у силу нові правила дорожнього руху. Це далеко не перше оновлення, але воно стане наймасштабнішим і стосуватиметься майже всіх аспектів дорожнього руху. Про всі зміни в правилах дорожнього руху можна дізнатися нижче за посиланням.