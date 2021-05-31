Кременчужанин «по кайфу» обстріляв поліцейських

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 1 683

Сьогодні вночі у співробітників поліції, які приїхали на виклик, з вікна власної квартири у багатоповерхівці почав стріляти чоловік.

За офіційними даними, конфлікт виник в одному нічних закладів у центрі міста. Правоохоронці приїхали на вулицю Троїцьку, щоб врегулювати ситуацію і потрапили під обстріл.

Газовий балон та магазин від пістолета чоловік викинув у вікно аби позбутися доказів.

Як повідомили у поліції, 38-річний місцевий мешканець, що живе разом з неповнолітньою донькою, вирішив «розрулити» ситуацію пострілами і відкрив вогонь з балкону 6-го поверху сусідньої багатоповерхівки.

У квартирі зловмисника провели невідкладний обшук та з'ясували, що стрілок в минулому був судимий за браконьєрство та крадіжку, а на момент обшуку ще й був «під кайфом».

На теперішній час слідчі Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини оголосили чоловіку про підозру за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Наразі стрілка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За вчинені дії йому може загрожувати обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

За неперевіреними даними чоловік і раніше стріляв з пневматичного пістолета по автівках на парковці під вікнами.