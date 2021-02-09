«Стан автошляхів проїзний», - вважає віцемер Кременчука з комуналки. А як вважаєте ви?

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У мерії розповіли, як підготувалися до «справжніх зимових днів»

Сьогодні, 12 лютого, після засідання виконкому мер міста Віталій Малецький попросив доповісти, як комунальники підготувалися до «справжніх зимових днів».





Віцемер з комуналки Іван Москалик розповів, що на комунальних підприємствах достатньо техніки для розчищення доріг. 25 бригад готові розчищати перехрестя, пішохідні переходи та зупинки громадського транспорту, у тому числі й у вихідні. Так само у вихідні в посиленому режимі працюватимуть і двірники керуючих компаній. У них є достатній запас протиожеледної суміші для посипання доріжок на прилеглих територіях до будинків, запевнив віцемер.





Він також поінформував, що на минулому тижні в період різних температурних перепадів та опадів комунальники КАТП 1628 використали 5 вагонів солі для посипання доріг.





- Вважаю, що на сьогоднішній день стан автошляхів проїзний. Щонайменше, скарг від перевізників ми не отримували. Були побажання, які ми відпрацьовували. У подальшому готові працювати – підтримувати проїзний такий самий стан автошляхів, - запевнив Іван Москалик.





Він також доповів, як комунальники реагують на руйнування доріг, спричинені й перепадами температури, і використанням солі. За його словами, ШРБУ (шляхове ремонтно-будівельне управління) фактично щоденно проводить роботи з використанням холодного асфальтобетону. За можливістю використовує гарячу асфальтобетонну суміш, виготовлену за допомогою рециклера.





Мер Віталій Малецький зауважив, що в першу чергу розчищатимуться центральні дороги, якими рухається міський транспорт. Потім техніка піде в мікрорайони. Водіїв просять прибрати авто з узбіч, щоб не заважали комунальній техніці.