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Топ новина, Кременчук

«Стан автошляхів проїзний», - вважає віцемер Кременчука з комуналки. А як вважаєте ви?

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 915 Коментарів: 5

 

У мерії розповіли, як підготувалися до «справжніх зимових днів»

Сьогодні, 12 лютого, після засідання виконкому мер міста Віталій Малецький попросив доповісти, як комунальники підготувалися до «справжніх зимових днів».


Віцемер з комуналки Іван Москалик розповів, що на комунальних підприємствах достатньо техніки для розчищення доріг. 25 бригад готові розчищати перехрестя, пішохідні переходи та зупинки громадського транспорту, у тому числі й у вихідні. Так само у вихідні в посиленому режимі працюватимуть і двірники керуючих компаній. У них є достатній запас протиожеледної суміші для посипання доріжок на прилеглих територіях до будинків, запевнив віцемер.


Він також поінформував, що на минулому тижні в період різних температурних перепадів та опадів комунальники КАТП 1628 використали 5 вагонів солі для посипання доріг.  


- Вважаю, що на сьогоднішній день стан автошляхів проїзний. Щонайменше, скарг від перевізників ми не отримували. Були побажання, які ми відпрацьовували. У подальшому готові працювати – підтримувати проїзний такий самий стан автошляхів, - запевнив Іван Москалик.


Він також доповів, як комунальники реагують на руйнування доріг, спричинені й перепадами температури, і використанням солі. За його словами, ШРБУ (шляхове ремонтно-будівельне управління) фактично  щоденно проводить роботи з використанням холодного асфальтобетону. За можливістю використовує гарячу асфальтобетонну суміш, виготовлену за допомогою рециклера.


Мер Віталій Малецький зауважив, що в першу чергу розчищатимуться центральні дороги, якими рухається міський транспорт. Потім техніка піде в мікрорайони. Водіїв просять прибрати авто з узбіч, щоб не заважали комунальній техніці. 

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: дороги шляхи автошляхи прибирання доріг сніг

А як ви оцінюєте стан міських доріг та тротуарів?

Коментарі: 5

27
waxettio:
Сьогодні, 15:44

а *** виталька выпешет себе опять две премии, и скажет какой я "классный" мер... ганьба такому меру....


9 3
251
Piton78:
Сьогодні, 15:55

Ну це дивлячись на чому їздити і де! Якщо Віталька но своїй новенькій Ауді та на повному приводі, та по центральній вулиці або біля міськвиконкому то мабуть проїздні, а якщо поїхати по Київській в бік Піщаного або в сторону Ревівки то можливо і на Ауді буксонути. Все пізнаеється в порівнянні сидячи рівно в креслі то меру воно все проїздне! І це знову таки трохи посипало, а що буде якщо нагорне як у Києві або Львові? Цікаво мер на трактора пересяде щоб доїхати на роботу чи прикупить новенькго Хаммера?


13 1
410
Nik:
Сьогодні, 16:12

Дороги розчищені. 


1 4
2 661
zzzzzz:
Сьогодні, 16:15

Почаще кашу с дороги убирать, подсохнет и будет нормально


4 2
2
Sharperok:
Сьогодні, 16:20

По себе могу сказать следующее: живу на реевке, работаю на водоканале сегодня на работу добирался 30-35 минут( в обычный день 10 мин).В 8 утра ни одной машины посыпалчи, по дороге на работу я не увидил, за реевку вообще молчу.


3 3
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