Правоохоронці затримали плавнівця з метамфетаміном на півмільйона гривень. Про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.
Маючи інформацію про те, що зловмисник перевозитиме велику партію наркотиків, чоловіка «перехопили» на Полтавській трасі по дорозі додому у Горішні Плавні. Під час обшуків у машині та квартирі правоохоронці знайшли розфасований по сліп-пакетах метамфетамін, електронні ваги, пістолет зі спорядженим магазином, два ножі та металеву биту, пакет із психотропом, гроші в національній та іноземній валюті, ваги і набої.
Велику партію метамфетаміну 40-річний зловмисник ховав у своєму BMW X5. Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку сягає 500 тисяч гривень.