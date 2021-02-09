Правоохоронці затримали плавнівця з метамфетаміном на півмільйона гривень. Про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Маючи інформацію про те, що зловмисник перевозитиме велику партію наркотиків, чоловіка «перехопили» на Полтавській трасі по дорозі додому у Горішні Плавні. Під час обшуків у машині та квартирі правоохоронці знайшли розфасований по сліп-пакетах метамфетамін, електронні ваги, пістолет зі спорядженим магазином, два ножі та металеву биту, пакет із психотропом, гроші в національній та іноземній валюті, ваги і набої.

Велику партію метамфетаміну 40-річний зловмисник ховав у своєму BMW X5. Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку сягає 500 тисяч гривень.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.