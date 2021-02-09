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Правоохоронці затримали плавнівця з метамфетаміном на півмільйона гривень

Сьогодні, 11:58 Переглядів: 739 Коментарів: 5

 

Зловмисник замовляв наркотики великими партіями, а потім фасував та робив закладки

Правоохоронці затримали плавнівця з метамфетаміном на півмільйона гривень. Про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України. 


 


Маючи інформацію про те, що зловмисник перевозитиме велику партію наркотиків, чоловіка «перехопили» на Полтавській трасі по дорозі додому у Горішні Плавні. Під час обшуків у машині та квартирі правоохоронці знайшли розфасований по сліп-пакетах метамфетамін, електронні ваги, пістолет зі спорядженим магазином, два ножі та металеву биту, пакет із психотропом, гроші в національній та іноземній валюті, ваги і набої.


 


Велику партію метамфетаміну 40-річний зловмисник ховав у своєму BMW X5. Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку сягає 500 тисяч гривень. 


Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Затриманому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав плавнівцю міру запобіжного захисту у вигляді цілодобового домашнього арешту. 
3
Автор: Юлия Волынская
Теги: наркотики затримання наркоторговець метамфетамін

Коментарі: 5

166
БРАТ:
Сьогодні, 12:50

поліція! Ви серйозно?! Під домашній арешт?!
Будучи дома, все "порішаєьбся" і забудеться...

така сума і така кількість наркоти... капець... і сидіти дома...

 

тьфу на них!


9 2
27
Bench:
Сьогодні, 12:52

Цитата: БРАТ

поліція! Ви серйозно?! Під домашній арешт?!
Будучи дома, все "порішаєьбся" і забудеться...

така сума і така кількість наркоти... капець... і сидіти дома...

 

тьфу на них!

"Суд обрав плавнівцю міру запобіжного захисту у вигляді цілодобового домашнього арешту"... Вас первое слово в этом предложении, вижу, не смужает. 


4 3
197
wtf100500:
Сьогодні, 13:18

Цитата: Bench

"Суд обрав плавнівцю міру запобіжного захисту у вигляді цілодобового домашнього арешту"... Вас первое слово в этом предложении, вижу, не смужает. 

Сомневаюсь что человек понимает как это работает. 


3 1
166
БРАТ:
Сьогодні, 14:06

Цитата: Bench
смужает.

від чого захист?!

це йому- бонус, тим , що він буде дома "рєшать вопроси", а не в СІЗО!


0 0
480
s2e7r8g:
Сьогодні, 14:20

Цитата: БРАТ

Цитата: Bench
смужает.

від чого захист?!

це йому- бонус, тим , що він буде дома "рєшать вопроси", а не в СІЗО!

Ваше обурення з приводу обрання запобіжного заходу справедливе і зрозуміле, але таку міру обрав суд, а не поліція.


0 0

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