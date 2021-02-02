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Кременчуцькі шляховики вийшли ремонтувати вулицю Покладова, ями на якій учора «засвітив» ТЪ

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 50

   

Вулицю перекрили для проїзду — надовго

Сьогодні, 4 лютого, працівники КП «КПС Шляхове ремонтно-будівельне управління» розпочали ремонтувати вулицю Андрія Покладова — на ділянці біля дитсадка, де були «розкопки» мереж. Учора цією вулицею пройшовся фотокор «Телеграфа» - і сфотографував непролазні ями.


 


Шляховики перекрили вул. Покладова для проїзду: розмістили відповідні знаки. Ось знаки з боку вулиці Мазепи.

Головний інженер ШРБУ Олексій Загорулько, який перебував на місці робіт, розповів нам, що зроблять нове дорожнє покриття на ділянці вулиці Покладова біля дитсадка і далі, де КП «Теплоенерго» та водоканал перекладали мережі.


- Буде повністю нове дорожнє корито, нові основа, асфальт, тротуари, при цьому дорога буде трохи розширена, - розповів Олексій Загорулько.


За його словами, зараз шляховики проведуть підготовчі роботи, а укладати асфальт розпочнуть тоді, коли будуть сприятливі температурні умови. Орієнтовно — у березні.


Також ШРБУ сьогодні засипає холодним асфальтобетоном ями на повороті біля підстанції скверу «Космос».

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: шрбу ремонт ремонт дорог ремонт доріг вулиця Покладова

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