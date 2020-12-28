Еволюція кременчуцької ялинки за 11 років

ТелеграфЪ пропонує згадати, як за 11 років змінилася новорічна красуня. За ці роки центральна ялинка «переїхала» з площі Незалежності на площу Перемоги.
2017 рік кременчужани зустрічали новий рік на площі Перемоги, до цього ялинка розміщувалась на площі Незалежності. Ялинка була у жовто-блакитних кольорах
Верхівку центральної ялинки Кременчука замість сніжинки став прикрашати янгол.
Цього року крім карантинних обмежень, відсутності фудкортів та концертів, ялинка замість різнокольорового вбрання стала золотаво-білою.