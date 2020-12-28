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Еволюція кременчуцької ялинки за 11 років

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 065

 Як змінилася новорічна красуня за цей час

ТелеграфЪ пропонує згадати, як за 11 років змінилася новорічна красуня. За ці роки центральна ялинка «переїхала» з площі Незалежності на площу Перемоги. 


2009/2010 рік

 


2010/2011 рік

 


2011/2012 рік

 


2012/2013 рік

 


2013/2014 рік

 


2014/2015 рік

 


2015/2016 рік

 


2016/2017 рік


2017 рік кременчужани зустрічали новий рік на площі Перемоги, до цього ялинка розміщувалась на площі Незалежності. Ялинка була у жовто-блакитних кольорах

 


2017/2018 рік

 


2018/2019 рік

Верхівку центральної ялинки Кременчука замість сніжинки став прикрашати янгол. 

 


2019/2020 рік

 


2020/2021 рік

Цього року крім карантинних обмежень, відсутності фудкортів та концертів, ялинка замість різнокольорового вбрання стала золотаво-білою. 

  


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ялинка Новий рік
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