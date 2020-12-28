Еволюція кременчуцької ялинки за 11 років

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Як змінилася новорічна красуня за цей час

ТелеграфЪ пропонує згадати, як за 11 років змінилася новорічна красуня. За ці роки центральна ялинка «переїхала» з площі Незалежності на площу Перемоги.





2009/2010 рік





2010/2011 рік





2011/2012 рік





2012/2013 рік





2013/2014 рік





2014/2015 рік





2015/2016 рік





2016/2017 рік





2017 рік кременчужани зустрічали новий рік на площі Перемоги, до цього ялинка розміщувалась на площі Незалежності. Ялинка була у жовто-блакитних кольорах





2017/2018 рік





2018/2019 рік

Верхівку центральної ялинки Кременчука замість сніжинки став прикрашати янгол.





2019/2020 рік





2020/2021 рік

Цього року крім карантинних обмежень, відсутності фудкортів та концертів, ялинка замість різнокольорового вбрання стала золотаво-білою.



