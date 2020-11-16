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Появилось видео скандального ДТП с «четверкой» и Hummer в Кременчуге

Вчора, 18:01 Переглядів: 7 135 Коментарів: 18

 

На записи видно, что Hummer не пропустил ВАЗ

Появилось видео скандального ДТП с «четверкой» и Hummer в Кременчуге. Напомним, что авария произошла 16 ноября на перекрестке ул. Богаевского и ул. Троицкой. «ТелеграфЪ» получил запись с камеры видеонаблюдения, которая засняла момент столкновения. 


Водитель «четверки» Руслан стал бить тревогу и искать записи с камер и регистраторов, так как, по его словам, водитель Hummer был слишком уверен в своей правоте:


«После ДТП водитель заявил, что я по-любому буду виноват и я должен был уступить: выйти на «встречку» и сделать все, чтобы его не задеть. Он прямо заявил полиции, которая сообщила ему, что он - виновник ДТП, что здесь не будет виноват. До приезда адвоката он отказывался делать что-либо. Под его диктовку они написали, что водитель Hummer заканчивал маневр на желтый. Но я отчетливо помню, что ехал на зеленый», – рассказывает Руслан.


На записи видно, что Hummer, поворачивая с ул. Богаевского налево, не пропустил встречный ВАЗ, который ехал прямо. 



Тем не менее, Руслан продолжает искать свидетелей ДТП. Говорит, лишним в суде не будет. Если вы видели момент аварии или у вас есть запись с регистратора - позвоните по тел. 096-087-50-89. Мошенников просим пройти мимо - Руслана предупредили, покупать он у вас ничего не будет. 

18
Автор: Юлия Волынская
Теги: дтп авария видео регистратор
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 18

109
andre2102:
Вчора, 18:16

если на Hummer то что ПУП Кременчуга??? или быд.о?? Телеграф покажите хамер и фото пускай быд.о знает весь город

 


105 1
49
KSV:
Вчора, 18:19

Еще один "барин народа" которому ничего не будет?


92 0
109
andre2102:
Вчора, 19:01

на видео виден четко красный свет при аварии .хамер (быд.о) в попе.парень на четверке ехал на зеленый,тут и адвокат не поможет


65 0
89
ЯмЩик:
Вчора, 19:02

В х.... м Кременчуге водитель Наммера распинался, что он прав))) на тебе фаш...т гранату.


52 0
474
Дмитрий:
Вчора, 19:39

понятно, хаммер виноват

но!

зачем ТАК лететь на том перекрёстке пострадавшему ?

он даже вперёд не смотрел, не говоря что по сторонам (

тормозов норм.нет, темно, ослепят и тд. , а если пешеход скакнёт на дорогу ? или вот такая ситуация

наука будет, мог и дать закончить манёвр хаммеру, а не лететь на моргающий зелёньій


8 88
89
ЯмЩик:
Вчора, 20:44

)))) ржунимагу. Хоть сами поняли, что написали.


17 3
85
Вольвовод:
Вчора, 22:00

Он не понимает что пишет, у него кастрюля на голове. Передавлены кровеносные сосуды, нарушена циркуляция крови и, как следствие, помутнение рассудка. 

Петушмэн юрик андриевский теперь станет владельцем битого ВАЗа.


16 9
333
Чувааак:
Вчора, 22:22

Хамер вже намалював свою лінію захисту, і находь хот сотню свідків, але якщо трасологія скаже, що у ВАЗа була можливість уникнути зіткнення, то буде обоюдка, адже враховується не лише чи правий/винний хамер, а і чи міг уникнути зіткнення ВАЗ, а також чи не порушував ВАЗ для прикладу швидкість. Тому експертиза розставить всі крапки над ё, звісно, якщо справа не затягнеться


5 31
210
Kremen.Club:
Вчора, 22:37

Цитата: Чувааак

Хамер вже намалював свою лінію захисту, і находь хот сотню свідків, але якщо трасологія скаже, що у ВАЗа була можливість уникнути зіткнення, то буде обоюдка, адже враховується не лише чи правий/винний хамер, а і чи міг уникнути зіткнення ВАЗ, а також чи не порушував ВАЗ для прикладу швидкість. Тому експертиза розставить всі крапки над ё, звісно, якщо справа не затягнеться


С 50 км/ч тормозной путь 25,5м, из которых 14 метров (или 1 секунда) на осознание и 11,5 метров (или 1,7 секунды) собственно торможение. По видео видно, что с момента, как Hummer появляется в кадре (12.0c) и начинает поворот до удара (13.4c) меньше 2 секунд. Так что перспективы у его водителя туманны.


34 0
474
Дмитрий:
Сьогодні, 07:17

Цитата: Вольвовод
Он не понимает что пишет, у него кастрюля на голове. Передавлены кровеносные сосуды, нарушена циркуляция крови и, как следствие, помутнение рассудка. 

да лучше кастрюля на голове, чем как у тебя, свёрнутая трубочкой в жопе



Цитата: ЯмЩик

)))) ржунимагу. Хоть сами поняли, что написали.

Поржёшь после рассмотрения, когда в дтп обоюдку нарисуют, пускай и не одинаковую для обоих участников


3 19
56
Bombey:
Сьогодні, 08:10

сразу за хамером ехала другая машина и уйти на встречку для четверки значило лобовое и только тогда 100% вина. А водителю четверки нужно включить в исковое заявление принудительное лишение прав водителя хамера, чтобы не умничал, оно понятно лоханулся, перед пацанами стыдно..


33 0
255
Pereselenets:
Сьогодні, 08:59

Хаммер и хамство...


18 0
18
waxettio:
Сьогодні, 10:21

права купил, ездил не купил


15 0
85
Slav:
Сьогодні, 10:25

"богатенькие буратины" полностью потеряли ощущения реального Мира....почему то считают, что вокруг них мечется непонятная биомасса....на которую можно просто нагадить.

вот что пишет инет:

Основные признаки революции, сформулированные В.И. Лениным:
Верхи не могут управлять по-старому;
1. Низы не хотят жить по-старому ;
2. Значительное повышение активности народных масс.
Если уж назрела революционная обстановка, то реформами ничего не изменишь: в реформах заинтересованы низы, а отнюдь не верхи, а чтобы низам захватить власть - нужна революция.

15 3
1
andreo:
Сьогодні, 11:37

А водитель хаммера еще и жесткий, такой, дальтоник! laughing


7 0
411
shtai:
Сьогодні, 11:45

Цитата: andreo

А водитель хаммера еще и жесткий, такой, дальтоник! laughing

Это кстати нужно водителю четверы на суде сказать, если он действиетельно такое в протоколе написал.

 

Цитата: Slav

"богатенькие буратины" полностью потеряли ощущения реального Мира....почему то считают, что вокруг них мечется непонятная биомасса....на которую можно просто нагадить.


Дело не в "буратинах", а в системе безнаказанности. В нашей стране наказывают лишь тех, кто сам признает свою вину. Иначе можно долго ходить по судам и в итоге закрыть дело по сроку давности.


6 0
119
1
Добрыня:
Сьогодні, 13:02

Вангую: в данном случае выиграет только адвокат водителя Хаммера, т.к. получит свой немалый гонорар. Водитель Хаммера оплатит ремонт Ваза, моральный ущерб примерно 2000грн. водителю Ваза, гонорар своему адвокату и отремонтирует свой Хаммер. Водитель Ваза потратит кучу нервных клеток и средств в связи с затягиванием судебных разбирательств адвокатом водителя Хаммера. По факту ДТП водитель Хаммера в итоге будет признан виновным, но не будет оштрафован (по истечению срока административного взыскания).


0 0
242
JJAbrams:
Сьогодні, 13:43

Отобрать права на пару лет.


1 0

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