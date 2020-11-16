Появилось видео скандального ДТП с «четверкой» и Hummer в Кременчуге

Вчора, 18:01 Переглядів: 7 135 Коментарів: 18

Появилось видео скандального ДТП с «четверкой» и Hummer в Кременчуге. Напомним, что авария произошла 16 ноября на перекрестке ул. Богаевского и ул. Троицкой. «ТелеграфЪ» получил запись с камеры видеонаблюдения, которая засняла момент столкновения.





Водитель «четверки» Руслан стал бить тревогу и искать записи с камер и регистраторов, так как, по его словам, водитель Hummer был слишком уверен в своей правоте:





«После ДТП водитель заявил, что я по-любому буду виноват и я должен был уступить: выйти на «встречку» и сделать все, чтобы его не задеть. Он прямо заявил полиции, которая сообщила ему, что он - виновник ДТП, что здесь не будет виноват. До приезда адвоката он отказывался делать что-либо. Под его диктовку они написали, что водитель Hummer заканчивал маневр на желтый. Но я отчетливо помню, что ехал на зеленый», – рассказывает Руслан.





На записи видно, что Hummer, поворачивая с ул. Богаевского налево, не пропустил встречный ВАЗ, который ехал прямо.









Тем не менее, Руслан продолжает искать свидетелей ДТП. Говорит, лишним в суде не будет. Если вы видели момент аварии или у вас есть запись с регистратора - позвоните по тел. 096-087-50-89. Мошенников просим пройти мимо - Руслана предупредили, покупать он у вас ничего не будет.