Б'ємо рекорди: за добу в Україні 11 057 нових випадків COVID-19, з них 624 - на Полтавщині

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В області за добу померло 10 коронавірусних хворих

11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 листопада. Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники.





Також за останню добу:

госпіталізовано – 1 509 осіб;

летальних випадків – 198;

одужало – 6 235 осіб;

здійснено тестувань за добу – 77 149 (зокрема методом ПЛР – 46 933, методом ІФА – 30 216).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 500 865 осіб;

одужало – 227 694 особи;

летальних випадків – 9 145;

проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.









Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 47 563 випадки;

Вінницька область – 13 153 випадки;

Волинська область – 17 610 випадків;

Дніпропетровська область – 19 169 випадків;

Донецька область – 15 478 випадків;

Житомирська область – 20 589 випадків;

Закарпатська область – 18 470 випадків;

Запорізька область – 16 084 випадки;

Івано-Франківська область – 26 252 випадки;

Київська область – 22 431 випадок;

Кіровоградська область – 3 422 випадки;

Луганська область – 4 822 випадки;

Львівська область – 35 535 випадків;

Миколаївська область – 11 373 випадки;

Одеська область – 30 704 випадки;

Полтавська область – 13 767 випадків;

Рівненська область – 23 585 випадків;

Сумська область – 16 101 випадок;

Тернопільська область – 22 798 випадків;

Харківська область – 45 469 випадків;

Херсонська область – 6 272 випадки;

Хмельницька область – 21 392 випадки;

Черкаська область – 11 323 випадки;

Чернівецька область – 26 699 випадків;

Чернігівська область – 10 804 випадки.





За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 13 767 випадків захворювання на COVID-19.



Одужали 6002 (+189 за добу) жителі області, продовжують лікування 7497 людей, зокрема 171 дитина.





Всього зареєстровано 268 летальних випадків, нових за добу – 10 (Полтава – 5; Оржицький район – 2; Кременчук – 1; Лохвицький район – 1; Полтавський район – 1).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 624.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 6577 (236 нових випадків),

Кременчук – 1857 (40 нових випадків),

Полтавський район – 605 (60 нових випадків),

Миргород – 462 (32 нові випадки),

Горішні Плавні – 403 (29 нових випадків),

Зіньківський район – 331 (27 нових випадків),

Лохвицький район – 328 (9 нових випадків),

Лубни – 308 (5 нових випадків),

Котелевський район – 277 (18 нових випадків),

Глобинський район – 212 (35 нових випадків),

Диканський район – 196 (20 нових випадків),

Кременчуцький район – 178 (2 нові випадки),

Новосанжарський район – 171 (16 нових випадків),

Хорольський район – 164 (2 нові випадки),

Решетилівський район – 163 (15 нових випадків),

Шишацький район – 154 (3 нові випадки),

Кобеляцький район – 143 (11 нових випадків),

Карлівський район – 139 (16 нових випадків),

Великобагачанський район – 137,

Пирятинський район – 111 (14 нових випадків),

Миргородський район – 109 (5 нових випадків),

Гадяч – 108 (8 нових випадків),

Лубенський район – 98 (1 новий випадок),

Чутівський район – 91,

Машівський район – 88,

Гребінківський район – 77 (1 новий випадок),

Гадяцький район – 76 (10 нових випадків),

Козельщинський район – 69 (6 нових випадків),

Семенівський район – 47,

Чорнухинський район – 45 (3 нові випадки),

Оржицький район – 43.

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

Великобагачанський – 104,

Гадяч – 45,

Гадяцький – 36,

Глобинський – 112,

Гребінківський – 19,

Диканський – 48,

Зіньківський – 157,

Карлівський – 75,

Кобеляцький – 56,

Козельщинський – 30,

Горішні Плавні – 198,

Котелевський – 144,

Кременчук – 1164,

Кременчуцький – 106,

Лохвицький – 91,

Лубни – 125,

Лубенський – 49,

Машівський – 22,

Миргород – 197,

Миргородський – 38,

Новосанжарський – 72,

Оржицький – 10,

Пирятинський – 59,

Полтава – 3929,

Полтавський – 392,

Решетилівський – 57,

Семенівський – 8,

Хорольський – 21,

Чорнухинський – 35,

Чутівський – 46,

Шишацький – 52.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!