Ровесники незалежності: чим живуть та про що мріють ті, хто народився 24 серпня 1991 року

Сьогодні, 12:24 Переглядів: 233

Сьогодні, 24 серпня, ровесникам незалежної України виповнюється 29 років. «Кременчуцький ТелеграфЪ» розшукав ровесників нашої незалежної країни, ті хто народився у буремний 1991 рік.



Тетяна Чемісова - науковець-психолог з Чутівщини та кременчужанин Олександр Білаш.







Олександр Білаш – ровесник незалежної України. Народився хлопець вранці 24 серпня 1991 року. Як розповів Олександр «Телеграфу», в цей день у пологовому Кременчука народилося четверо малюків: троє хлопців й дівчинка.





- О 12 годині у пологовому почалися розмови, що союзу вже немає. Україна є Україна. А я народився зранку, тому мамі було трохи не до цього. – поділився кременчужанин.



На 10 років юних ровесників незалежності урочисто привітали у Полтаві. Тоді Сашко з Єгором та Юлею отримали пакунки до школи – портфелі та зошити. У 16 років тоді ще міський голова Микола Глухов у Міському палаці культури урочисто вручив паспорта.





- Вийшов тоді казус у палаці культури. У той момент, коли нам необхідно було вручати паспорти зникло світло. Відкрили бокові двері й через нього світло падало на нас з Юлею. – додав Олександр.



За ці роки Олександр мабуть єдиний хто залишився з тієї четвірки у Кременчуці.









Чим живуть та про що мріють ровесники незалежності України? Про це ми поцікавилися в Олександра Білаша.

Ровесники незалежності вірять у власні сили і готові змінювати життя на краще. У грудні 2013 року Олександр будучи студентом вийшов на майдан за гідне майбутнє. Він разом з друзями був серед перших й приходив не лише на мітинги у Кременчуці, а й їздив до Києва.

Зараз Олександр має кохану дружину Тетяну та синочка Богдана, якого назвав на честь Богдана Хмельницького. Працює за кордоном та мріє про щасливе майбутнє для своєї родини.





Тетяна Чемісова, яка стала переможцем розіграшу від ТЪ, також сьогодні святкує день народження.

Вітаємо ровесників незалежності з днем народження. Бажаємо вам козацького здоров’я, безмежного щастя, яскравих емоцій та палкого кохання. Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів!