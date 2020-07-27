Приемное отделение больницы «Кременчугской» таки реконструируют – закончить обещают в этом году

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 676 Коментарів: 3

Там будет отдельная палата для неадекватных граждан

В больнице «Кременчугской» собираются начать и закончить до конца текущего 2020 года масштабную реконструкцию приемного отделения. Её проведут за деньги государственного и местного бюджетов. Ожидаемая стоимость работ – 10 миллионов гривен. Эту информацию «Телеграфу» подтвердила директор больницы Оксана Корлякова.



«Кременчугская» – опорная больница в госпитальном округе. Благодаря этому она попала в государственный проект по финансированию реконструкций приемных отделений. 8 июля Кабмин выделил Минрегиону (Министерство развития громад и территорий) 1 млрд. 680 млн. грн государственной субвенции на реализацию этого проекта в регионах (Постановление Кабмина №612 от 08.07.2020).



Полтавской области из этой суммы выделили 64 миллиона. Семь из них пойдут на реконструкцию приемного отделения больницы «Кременчугской». Об этом сообщил руководитель горздрава Максим Середа.



1 (один) миллион также выделили из местного бюджета Кременчуга, решение принято на прошедшей сессии горсовета. На заседании исполкома 24 июля мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что на стадии реализации проекта город добавит ещё 2 млн. 156 тыс. грн.



Таким образом предварительная общая стоимость работ составит 10 миллионов гривен. Директор больницы «Кременчугской» Оксана Корлякова говорит, что этот проект реконструкции будет максимально скромным, здесь не будет многих объектов, предусмотренных более роскошным проектом ценой в 115 миллионов:





– Ми маємо інший дуже гарний проект, який коштує 115 мільйонів. На жаль, цей проект поки ніхто не виявляє бажання фінансувати, – говорит директор больницы.





Одно из условий, которые поставил Кабмин, – требование, чтобы реконструкция приемного отделения была закончена в текущем 2020 году. А семь месяцев года уже прошли. «ТелеграфЪ» спросил Оксану Корлякову, успеет ли больница закончить реконструкцию приемного до конца года? Она ответила:





– Ми будемо намагатися встигнути, у нас іншого виходу немає. Ми ж змогли за два місяці зробити реконструкцію інфекційного відділення, намагатимемось і приймальне зробити вчасно.













Что будет в новом приемном отделении

Реконструировать собираются центральную часть первого этажа больницы. В новом приемном отделении будет два входа: один – для пациентов, прибывших по «скорой», второй – для пациентов, самостоятельно обратившихся в больницу или поступающих на плановую госпитализацию. К зданию пристроят специальный бокс, он сможет принимать одновременно две машины скорой помощи.



Кроме того, в новом приемном будут:

регистратура,

сортировочная для пациентов,

противошоковая (реанимационная) палата,

изолированная палата для пациентов с неадекватным поведением,

смотровая,

санпропускник,

операционная,

рентген-кабинет,

кабинет флюорографии (с отдельной раздевалкой),

кабинет УЗИ.

А также помещения для медперсонала и санузлы для персонала и посетителей – в том числе, и обустроенные санузлы для людей с инвалидностью (это, кстати, одно из требований, указанных в Постановлении Кабмина № 612).







Тендер уже состоялся – но победителя пока нет

Больница «Кременчугская» уже объявила тендер на разработку проектно-сметной документации реконструкции приемного отделения. Больница заявила ожидаемую сумму по оплате работ – 430 000 грн.



24 июля были раскрыты тендерные предложения. Соискатели предложили намного меньшие суммы за работу. Свои предложения подали пять компаний, вот за какую сумму они готовы выполнить работы (указана окончательная сумма):

ОО «МК-ГРАНД 2015» – 205 000 грн;

ОО « Златограф -Проект» – 251 000 грн ;

Златограф грн ФОПКишинец Дмитрий Анатольевич – 252 000 грн ;

грн ПП «АрхітектурнамайстерняАттік » – 344 000 грн ;

грн ПП «САБІ » – 345 000 грн .

Наименьшую сумму предложил «МК-ГРАНД 2015» (г. Сумы) – 205 000 гривен. На вопрос «Телеграфа», определен ли уже победитель, директор Кременчугской» Оксана Корлякова ответила:





– Ні, переможця ще не визначили, зараз триває перевірка документів.