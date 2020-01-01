Понад 30 ножових поранень: стали відомі подробиці кривавого вбивства у Кременчуці

Сегодня, 10:01 Просмотров: 2 061 Комментариев: 1

Коли власник помешкання прокинувся після застілля, то побачив вбитого знайомого. Потерпілий отримав близько 30 ножових поранень

Журналісти «Надзвичайних новин » розповіли подробиці кривавого вбивства в одній з багатоповерхівок Кременчука, що сталося на початку грудня 2019 року.





У сюжеті йдеться, що квартира на першому поверсі, де сталося вбивство, перетворилася на прихисток для сумнівних компаній і вживання алкоголю. Там часто збиралися невідомі люди, випивали, влаштовували бійки. Навіть трапився випадок, коли один із відвідувачів квартири повісився у під'їзді.





У квартирі не було води, не функціонувала каналізація, а відходи летіли з вікна помешкання.





Після одного із таких застіль на початку грудня минулого року господар помешкання прокинувся та виявив вбитого знайомого. У нього понад 30 разів встромили ножа. Потерпілий стік кров'ю, поки інші спали. Власник квартири сам пішов до поліції.





Підозрюваного у вбивстві швидко вирахували. Стало відомо, що він був судимий за вбивство та підозрювався в кількох аналогічних злочинах. З'ясувалося, що 42-річний рецидивіст, житель Київщини, був у кременчуцькій квартирі випадково - попросився переночувати.





Злочинця затримали 11 січня у Чернігівській області, у Ніжині. Про це йдеться на сайті ГУ НП в Чернігівській області. Рецидивіст хотів обікрасти приватний будинок, але спрацювала сигналізація. На місце прибула поліція охорони.









При спробі затримати чоловіка той став чинити опір та вдарив одного із поліцейських ножем у живіт. Удар прийшовся під бронежилет. Попри поранення, старший сержант разом із напарником затримали нападника, після чого вони викликали «швидку» і слідчо-оперативну групу.









Щодо власника кременчуцької квартири, то він зник. За словами сусідів, нібито продав помешкання.