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Спорт, Украина, Мир, Полтавщина

Полтавський футболіст Віктор Корнієнко став кращим захисником матчу «Реал»-«Шахтар»

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 387

 

Полтавець переміг мадридський «Реал» у складі «Шахтаря»

21 жовтня в рамках Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» у Мадриді переміг у «Реалу» з рахунком 3:2, незважаючи на немалу кількість гравців, хворих на COVID-19. Усі 90 хвилин матчу в складі української команди відіграв вихованець полтавської «Ворскли» Віктор Корнієнко.


 


Полтавського футболіста визнали найкращим захисником матчу за версією whoscored.com. За версією тих же аналітиків, Корнієнко — третій за якістю гри футболіст у матчі. Віктор став співавтором першого голу й протягом усієї гри вчасно підключався до атак партнерів, віддаючи чимало грамотних пасів уперед. У захисті Корнієнко теж відіграв на рівні, систематично не даючи гравцям мадридської команди просуватися в сторону воріт голкіпера «Шахтаря» Анатолія Трубіна.


Наразі «Шахтар» одноосібно знаходиться на першому місці в групі з «Боруссією» (Менхенгладбах), мадридським «Реалом» та міланським «Інтером». Із останнім «гірники» гратимуть 27 жовтня на НСК «Олімпійський».


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Автор: Богдан Волошко Джерело фото: UA-Футбол
Теги: футбол
компанія «Інтера Люкс»

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