Полтавський футболіст Віктор Корнієнко став кращим захисником матчу «Реал»-«Шахтар»

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 387

21 жовтня в рамках Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» у Мадриді переміг у «Реалу» з рахунком 3:2, незважаючи на немалу кількість гравців, хворих на COVID-19. Усі 90 хвилин матчу в складі української команди відіграв вихованець полтавської «Ворскли» Віктор Корнієнко.







Полтавського футболіста визнали найкращим захисником матчу за версією whoscored.com . За версією тих же аналітиків, Корнієнко — третій за якістю гри футболіст у матчі. Віктор став співавтором першого голу й протягом усієї гри вчасно підключався до атак партнерів, віддаючи чимало грамотних пасів уперед. У захисті Корнієнко теж відіграв на рівні, систематично не даючи гравцям мадридської команди просуватися в сторону воріт голкіпера «Шахтаря» Анатолія Трубіна.



Наразі «Шахтар» одноосібно знаходиться на першому місці в групі з «Боруссією» (Менхенгладбах), мадридським «Реалом» та міланським «Інтером». Із останнім «гірники» гратимуть 27 жовтня на НСК «Олімпійський».



