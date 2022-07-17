Свято сталевих людей: вітаємо з Днем металурга

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 44

Сьогодні, 17 липня, відзначають День металурга, або День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, традиційно його святкують у третю неділю липня. Започаткував святкування третій президент України Віктор Ющенко.

Нині День металурга відзначають не так широко, як раніше. А дарма: адже металургія є однією з важливих галузей промисловості не лише на Полтавщині, але й в масштабах усієї країни.

Металургійний комплекс області представлений Полтавським, Біланівським, Єристівським ГЗК та сталеливарними цехами машинобудівних заводів Кременчука, Полтави, Горішніх Плавнів, Лубен. Всього в області діє 96 підприємств металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів.

Тож вітаємо зі святом тих, хто ніколи не боїться важкої праці та гарячого металу! Нехай ваша сила ніколи не закінчується!