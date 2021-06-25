Улюблені та нові пісні від Ніколо Петраш

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 209

Ніколо Петраш — відомий український композитор, співак, автор багатьох хітів. З ним співпрацюють справжні гранди української естради.- співаки і поети. Ніколо пише музику, яка проникає в душу і підкорює своєю глибиною. Його пісні виконують на міжнародних фестивалях і конкурсах, вивчають в школах. Його пісні вважаються візитними карточками багатьох артистів, дуже швидко ідуть «в народ». Пісні «Одолжила», «Ночь-разлучница», «Птица вольная», «Дівчина- весна», «То любов», «Карпати», «Первая любовь» (дует з Д. Гордоном) ,«Перемога», для Н. Бучинської; «Друзьям», «Спасибо за любов» для Алли Кудлай; «Напополам"для Ірини Білик. Та багато інших. Його пісня-реквієм «Возвращайся», присвячена В. Лобановському щорічно звучить у виконанні Т. Гвердцителі на відкритті футбольного турніру імені В. Лобановського. А пісня «Перемога» стала справжнім гімном травневих свят для ветеранів. Більше 50 пісень створено у співавторстві з Юрієм Рибчинським.



