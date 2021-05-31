Вистава «Майстер і Маргарита»

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 93

Вистава Майстер і Маргарита в Кременчуці відбудеться 25 червня 2021 р. о 19.00 в Міському Палаці Культури.

Надзвичайно оригінальні і блискучі емоції переповнюють глядачів, коли на сцені розігрується дане містичне дійство. І дійсно - вдало продумані мізансцени, безліч танців, розкішні костюми і блискуча гра акторів розсунули тісну чорноту і зробили, що раніше здавалось неможливим: найвідоміший роман Булгакова нарешті ожив на сцені.

До того ж, театральна версія виявилася не менш вражаючою і чаклунсько-чарівною, ніж сам оригінал. За допомогою постановки і гри акторів, глядачі ніби перенесуться в 30-ті роки, з усіма подробицями конкретного побуту, атмосферою, барвами і навіть запахом.

Жива гра акторів, чарівні звуки музики буквально притягують до себе і зачаровують.