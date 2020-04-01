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Политика, Украина, Мир

Владимир Зеленский дал урок игры на рояле Петру Порошенко

Сегодня, 14:31 Просмотров: 1 915 Комментариев: 6

Сыграли 7:40 в два ствола в две руки

Шестой Президент Украины Владимир Зеленский дал урок игры на рояле пятому Президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил наш источник в столичной опере.


После голосования за законы, принятие которых требовал Международный валютный фонд (закон о банковской деятельности и открытии рынка земли), Владимир Зеленский решил отблагодарить Петра Порошенко за отданные его фракцией «Европейская солидарность» голоса «за».


Сев в Тесла Кибертрак, не вызывая подозрения у жителей столицы, президенты отправились в столичную оперу. В пустом зале они вместе сыграли 7:40, записали на видео и отправили запись Игорю Коломойскому.


Как сообщил наш источник в опере, Святослав Вакарчук, чья фракция «Голос» также голосовала за законопроекты МВФ, присутствовал в опере, но на рояле не играл, а просто смотрел.

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Автор: ТелеграфЪ Первоапрельский Источник фото: b.radikal.ru
Теги: 1 апреля приколы фейк

Комментарии: 6

374
Yustas:
Сегодня, 14:44

АСТАНАВИТЕСЬ

[Нет, но спасибо за совет. Администрация.]


+6
886
IIoJIKuJIo:
Сегодня, 14:54

ошень смешна


+3
196
ksenaksenia:
Сегодня, 15:32

первая шутка была смешнее


0
805
shoni1970:
Сегодня, 15:43

То, что мешает плохому танцору - находка для писюаниста.


+2
314
Fedyaev_D:
Сегодня, 15:56

а почему эта новость в разделе первоапрельских шуток? Судя по всему, за мелкими исключениями, это правда к сожалению... 


+1
3 254
AleksandrN:
Сегодня, 16:19

он просто пел)  ... не моя вiйна


+1
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