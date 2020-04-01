Владимир Зеленский дал урок игры на рояле Петру Порошенко

Сегодня, 14:31 Просмотров: 1 915 Комментариев: 6

Сыграли 7:40 в два ствола в две руки

Шестой Президент Украины Владимир Зеленский дал урок игры на рояле пятому Президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил наш источник в столичной опере.





После голосования за законы, принятие которых требовал Международный валютный фонд (закон о банковской деятельности и открытии рынка земли), Владимир Зеленский решил отблагодарить Петра Порошенко за отданные его фракцией «Европейская солидарность» голоса «за».





Сев в Тесла Кибертрак, не вызывая подозрения у жителей столицы, президенты отправились в столичную оперу. В пустом зале они вместе сыграли 7:40, записали на видео и отправили запись Игорю Коломойскому.





Как сообщил наш источник в опере, Святослав Вакарчук, чья фракция «Голос» также голосовала за законопроекты МВФ, присутствовал в опере, но на рояле не играл, а просто смотрел.