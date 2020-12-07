Кращих волонтерів пробації відзначено подяками

Нещодавно 5 грудня відзначали Міжнародний день волонтера. Свято було засновано у 1985 році за ініціативою Генеральною Асамблеї ООН. В Україні волонтерський рух розпочався в 90-х роках, а офіційно його визнали 10 грудня 2003 року.
Волонтерство - це покликання, спосіб життя і мислення. Небайдужість до чужої біди, причетність і співпереживання - те, що веде волонтерів вперед.
Тема волонтерства в пробації зацікавила координаторок Штабу волонтерів Кременчука від Громадської організації «Інша жінка» Інну Бутенко та Марину Куркач, в серпні 2020 року. З дівчатами був підписаний договір про провадження волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією.
Волонтери пробації в Кременчуцькому районному відділі філії Державної установи «Центр пробації» в Полтавській області здійснюють свою діяльність за такими напрямками:
- сприяння уповноваженим органам з питань пробації у здійсненні наглядових заходів за місцем роботи та навчання суб’єктів пробації;
- участь у проведенні соціально-виховної та індивідуально-профілактичної роботи із суб’єктами пробації;
- складанні та реалізації індивідуальних планів роботи із суб’єктами пробації;
- складанні та реалізації індивідуальних планів роботи із суб’єктами пробації;
- сприяння у працевлаштуванні, залучення суб’єктів пробації до навчання, виховних заходів та соціально-корисної діяльності;
- сприяння у реалізації пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;
- участь у реалізації інших заходів, спрямованих на виправлення суб’єктів пробації та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.
За тісну співпрацю, активну громадську позицію, особистий внесок у забезпечення безпеки громади, підтримку громадян на шляху до правослухняного життя з нагоди Міжнародного Дня волонтерів Інні Бутенко та Марині Куркач вручено подяки та значки з логотипом пробації від директора Державної установи «Центр пробації» Олега Янчука.
Небайдужість та будь-яка допомога може змінити долю людини, яка оступилися, та врятувати від наслідків нових злочинів багатьох людей. Сподіваємось, що спільними зусиллями ми зможемо забезпечити максимальну безпеку суспільства.
Діяльність волонтерів пробації передбачена та регулюється Законом України «Про пробацію», Законом України «Про волонтерську діяльність», «Положенням про організацію діяльності волонтерів пробації», затвердженим наказом Міністерства юстиції України № 98/5 від 17.01.2017 року
Громадська організація Інша Жінка була створена у 2018 році
Актив організації - жінки, які є експертками та досягли результатів, кожна у своїй галузі: бізнесі, суспільній роботі, мистецтві та творчості, та готові приділяти час суспільно-важливим проектам, ділитися досвідом, підтримувати інших. І він постійно зростає
Наша мета - розбудувати спільноту освіченого суспільства, в якому інтелект буде трендом, а гендерна рівність - запорукою економічного зростання в суспільстві
Громадська організація Інша Жінка за 2 роки існування реалізувала багато ініціатив у підтримку гендерної рівності, розвитку жіночого підприємництва та попередження домашнього насильства, в тому числі через фінансову незалежність. На запрошення Іншої Жінки Кременчук відвідали Ніна Левчук, Марія Єфросиніна, Ольга Фреймут, яка запропонувала бути Амбасадором організації. У 2019 році був реалізований пілотний проект школи бізнесу для жінок, переможниця якого отримала 30 000 грн на розвиток власної справи та відкрила соціальний центр з вивчення іноземних мов. Зараз Інша Жінка створює Бізнес-інкубатор з розвитку жіночих ініціатив у Кременчуці, проект є грантовим та допомагає жінкам абсолютно безкоштовно отримати якісну бізнес-освіту та широку медійну підтримку їх майбутніх проектів, партнерів та партнерок, перший офіс, інформаційну підтримку.
Ця рубрика - про нас та нашу діяльність, про можливості для жінок та перспективи розвитку нашого міста. Долучитись до нас можна на нашому сайті
www.divergentwoman.com
А також на офіційній сторінці у ФБ
https://www.facebook.com/divergentwoman/
З повагою,
Голова ГО «Інша Жінка» Юлія Цибульська