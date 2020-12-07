Кращих волонтерів пробації відзначено подяками

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Нещодавно 5 грудня відзначали Міжнародний день волонтера. Свято було засновано у 1985 році за ініціативою Генеральною Асамблеї ООН. В Україні волонтерський рух розпочався в 90-х роках, а офіційно його визнали 10 грудня 2003 року.

Волонтерство - це покликання, спосіб життя і мислення. Небайдужість до чужої біди, причетність і співпереживання - те, що веде волонтерів вперед.





Тема волонтерства в пробації зацікавила координаторок Штабу волонтерів Кременчука від Громадської організації «Інша жінка» Інну Бутенко та Марину Куркач, в серпні 2020 року. З дівчатами був підписаний договір про провадження волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією.





Волонтери пробації в Кременчуцькому районному відділі філії Державної установи «Центр пробації» в Полтавській області здійснюють свою діяльність за такими напрямками:

- сприяння уповноваженим органам з питань пробації у здійсненні наглядових заходів за місцем роботи та навчання суб’єктів пробації;

- участь у проведенні соціально-виховної та індивідуально-профілактичної роботи із суб’єктами пробації;

- складанні та реалізації індивідуальних планів роботи із суб’єктами пробації;

- складанні та реалізації індивідуальних планів роботи із суб’єктами пробації;

- сприяння у працевлаштуванні, залучення суб’єктів пробації до навчання, виховних заходів та соціально-корисної діяльності;

- сприяння у реалізації пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;

- участь у реалізації інших заходів, спрямованих на виправлення суб’єктів пробації та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.





За тісну співпрацю, активну громадську позицію, особистий внесок у забезпечення безпеки громади, підтримку громадян на шляху до правослухняного життя з нагоди Міжнародного Дня волонтерів Інні Бутенко та Марині Куркач вручено подяки та значки з логотипом пробації від директора Державної установи «Центр пробації» Олега Янчука.





Небайдужість та будь-яка допомога може змінити долю людини, яка оступилися, та врятувати від наслідків нових злочинів багатьох людей. Сподіваємось, що спільними зусиллями ми зможемо забезпечити максимальну безпеку суспільства.





Діяльність волонтерів пробації передбачена та регулюється Законом України «Про пробацію», Законом України «Про волонтерську діяльність», «Положенням про організацію діяльності волонтерів пробації», затвердженим наказом Міністерства юстиції України № 98/5 від 17.01.2017 року