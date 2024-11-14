Футболісти «Кременя» за три дні зіграли у двох турнірах та завоювали срібні нагороди

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 114

Юні футболісти здобули срібло на турнірі New Stars та виступили у Utmost Cup

Футболісти «Кременя» 2012 року народження зіграли у двох турнірах. Турніри відбулися з різницею у три дні.

Футболісти «Кремінь» 2012 взяли участь у турнірі New Stars, де змагалися 12 команд. У групі Б вихованці Олега Казьмірчука зіграли з «Чорноморцем» Одеса та київськими клубами «Локомотив» та «Зміна».

Результати ігор:

Чорноморець — Кремінь — 1:1

Зміна — Кремінь — 1:1

Кремінь — Локомотив — 2:0

«Кремінь» посів перше місце у групі, маючи в активі 5 очок. За результатами змагань кременчуцька команда вийшла до Gold League.

У ¼ фіналу «Кремінь» переміг ДЮСШ-1 з Хмельницького — 3:1. А у півфіналі кременчужани зіграли з житомирським «Поліссям». Основний час завершився з рахунком 1:1. У післяматчевих пенальті хлопці з Кременчука виявились сильнішими і перемогли з рахунком 7:6, тим самим пробились в фінал турніру.

У фіналі «синьо-білі» поступилися київському «Динамо». Матч завершився з рахунком — 1:4.

Вихованці тренера Олега Казьмірчука — «Кремінь» 2012 гідно представили Кременчук на турнірі New Stars у Вінниці, і стали срібними призерами турніру. Наші хлопці привезли ще один кубок у скарбничку МФК «Кремінь».

Також у Вінниці завершився всеукраїнський турнір Utmost Cup. У змаганнях серед футболістів 2012 року народження взяли участь 32 команди. МФК «Кремінь» представили вихованці Володимира Дичка.

Футболісти потрапили у групу G, де зіграли з командами із Луцька, Вінниці та Ковалівки.

Результати ігор:

Кремінь — Волинь Луцьк — 0:1

ВМПДЮ Вінниця — Кремінь — 0:4

Колос Ковалівка — Кремінь — 2:1

У групі «синьо-білі» набрали 3 очки та потрапили до Silver League. У ¼ фіналу «Кремінь» у серії пенальті поступився житомирському «Поліссю» — 1:1. У боротьбі за 5-8 місце поступився полтавській «Ворсклі» — 0:3 та «Молодь» Полтава — 0:2.