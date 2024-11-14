Футболісти «Кременя» за три дні зіграли у двох турнірах та завоювали срібні нагороди

Футболісти «Кременя» 2012 року народження зіграли у двох турнірах. Турніри відбулися з різницею у три дні.
Футболісти «Кремінь» 2012 взяли участь у турнірі New Stars, де змагалися 12 команд. У групі Б вихованці Олега Казьмірчука зіграли з «Чорноморцем» Одеса та київськими клубами «Локомотив» та «Зміна».
«Кремінь» посів перше місце у групі, маючи в активі 5 очок. За результатами змагань кременчуцька команда вийшла до Gold League.
У ¼ фіналу «Кремінь» переміг ДЮСШ-1 з Хмельницького — 3:1. А у півфіналі кременчужани зіграли з житомирським «Поліссям». Основний час завершився з рахунком 1:1. У післяматчевих пенальті хлопці з Кременчука виявились сильнішими і перемогли з рахунком 7:6, тим самим пробились в фінал турніру.
У фіналі «синьо-білі» поступилися київському «Динамо». Матч завершився з рахунком — 1:4.
Вихованці тренера Олега Казьмірчука — «Кремінь» 2012 гідно представили Кременчук на турнірі New Stars у Вінниці, і стали срібними призерами турніру. Наші хлопці привезли ще один кубок у скарбничку МФК «Кремінь».
Також у Вінниці завершився всеукраїнський турнір Utmost Cup. У змаганнях серед футболістів 2012 року народження взяли участь 32 команди. МФК «Кремінь» представили вихованці Володимира Дичка.
Футболісти потрапили у групу G, де зіграли з командами із Луцька, Вінниці та Ковалівки.
У групі «синьо-білі» набрали 3 очки та потрапили до Silver League. У ¼ фіналу «Кремінь» у серії пенальті поступився житомирському «Поліссю» — 1:1. У боротьбі за 5-8 місце поступився полтавській «Ворсклі» — 0:3 та «Молодь» Полтава — 0:2.
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