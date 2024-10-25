В Кременчуці презентують перші книги видань «Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини»

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«Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини» — документально-публіцистичне історичне видання, що розповідає про загиблих військових з Кременчуччини

У понеділок, 28 жовтня, о 15.00 у читальнім залі Філії № 2 (вул. Соборна, 9/16) КЗК «Кременчуцька публічна бібліотека» відбудеться презентація видань «Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини», приурочена 80-й річниці з Дня визволення України від фашистських загарбників.

Презентуватимуться перші три книги «Криниця пам’яті — Герої Кременчуччини» — документально-публіцистичного історичного видання, яке розповідає про військових Кременчуччини, які віддали своє життя за Перемогу України в російсько-українській війні від 24 лютого 2022 р. У виданні використано інформацію та світлини з відкритих джерел.

Видання рекомендоване учням гімназій, ліцеїв, коледжів, студентам, аспірантам, викладачам навчальних закладів різних рівнів, усім, хто цікавиться історією рідного краю, широкому загалу читачів.