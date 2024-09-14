Природне диво: на Козельщині розцвіла яблуня

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 178

Вересень — час, коли природа дарує щедрі плоди й фруктовий врожай. Зазвичай саме в цей період починають збирати яблука, щоб зберегти їх на зиму.

Проте одна з яблунь здивувала не тільки рясним врожаєм плодів, а й вересневим цвітінням. Природне диво сталося на Козельщині на одному з дерев, які ростуть повз дороги.

Проте цього року сталася незвична подія: у самому розпалі осені, коли сади вже готуються до спокою, одна з яблунь раптом розцвіла, немов навесні.

Незвичайний природний феномен привернув увагу місцевих мешканців, які поділилися цією новиною з читачами «Кременчуцького Телеграфа».