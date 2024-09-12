У Полтавській області синоптики прогнозують грози

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Протягом всієї доби 13 вересня у Полтавській області очікуються грози. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Що означає жовтий рівень небезпечності

Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.