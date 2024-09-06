Завтра у Глобиному попрощаються із загиблим бійцем Олександром Зарозою

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого
Завтра, 7 вересня, у Глобиному прощатимуться із полеглим військовим Олександром Зарозою. Про це інформують у пресслужбі громади.
Церемонія прощання із захисником розпочнеться о 10.00 поблизу пам’ятника Захисникам України (скульптурне зображення святого Архистратига Михаїла, вул. Центральна). Після цього, о 10.30, відбудеться панахида у Свято-Михайлівському храмі.
Також у пресслужбі повідомляють, що у громаді 7 вересня оголошено днем жалоби — на адмінбудівлях і комунальних установах мають бути приспущений державний прапор, також скасовуються усі святково-розважальні заходи.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військового Олександра Зарози.
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