Завтра у Глобиному попрощаються із загиблим бійцем Олександром Зарозою

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 75

Завтра, 7 вересня, у Глобиному прощатимуться із полеглим військовим Олександром Зарозою. Про це інформують у пресслужбі громади.

Церемонія прощання із захисником розпочнеться о 10.00 поблизу пам’ятника Захисникам України (скульптурне зображення святого Архистратига Михаїла, вул. Центральна). Після цього, о 10.30, відбудеться панахида у Свято-Михайлівському храмі.

— Закликаємо глобинців прийти завчасно та провести Героя «живим коридором» по вулицях Травнева і Центральна, — пишуть представники громади.

Також у пресслужбі повідомляють, що у громаді 7 вересня оголошено днем жалоби — на адмінбудівлях і комунальних установах мають бути приспущений державний прапор, також скасовуються усі святково-розважальні заходи.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військового Олександра Зарози.