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Хотів стати мером: у Кременчуці попрощались з 24-річним військовим Олександром Шередекіним

Сьогодні, 18:23 Переглядів: 147

У Олександра залишилась мати

7 серпня у Кременчуці провели в останню путь 24-річного молодшого сержанта Олександра Шередекіна. Воїн був командиром 3 стрілецького відділення військової частини, «не дивлячись на свій молодий вік», розповідає в. о. начальника групи морально-психологічного забезпечення Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Любов Телятник. 

За її словами, Олександр був родом з Бахмута. У Кременчук його родина переїхала на початку повномасштабного вторгнення РФ. 

Загинув військовий 28 липня 2024 року біля села Олександропіль Покровського району Донецької області.

Побратим Олександра Владислав розповідає, що познайомились вони на початку повномасштабного вторгнення.

— Разом були з самого початку. Він був та є одним з найкращих бійців батальйону. Був світлою, доброю, веселою людиною, завжди знав, що сказати, як допомогти і підтримати. Пам’ятаю, у тому році в Макіївці. Тоді була зима, ми всі замерли дуже сильно. Ми з ним ночували в одній норці, в притул, гріли один одного, щоб не замерзнути, — говорить побратим. 

Військові також обговорювали своє майбутнє після перемоги України — вони ділилися роздумами і мріями.

— Ну то ми жартували. Мером Кременчука хотів стати, так, — посміхаючись, ділиться Владислав. 

Товариш Олександра Віталій каже, що познайомились вони під час катання на скейтбордах. 

— Був один з найкращих друзів моїх, тому що він був іскреним, добрим, завжди підтримував мене, навіть коли я був в якихось моментах не впевнений, він мене підтримував. Це був найкращий друг, — говорить Віталій. 

У Олександра залишилась мати. Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, військового поховали на Алеї Слави на Свіштовському цвинтарі.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Вероніка Білодід Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: поховання
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