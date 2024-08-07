Хотів стати мером: у Кременчуці попрощались з 24-річним військовим Олександром Шередекіним

7 серпня у Кременчуці провели в останню путь 24-річного молодшого сержанта Олександра Шередекіна. Воїн був командиром 3 стрілецького відділення військової частини, «не дивлячись на свій молодий вік», розповідає в. о. начальника групи морально-психологічного забезпечення Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Любов Телятник.
За її словами, Олександр був родом з Бахмута. У Кременчук його родина переїхала на початку повномасштабного вторгнення РФ.
Загинув військовий 28 липня 2024 року біля села Олександропіль Покровського району Донецької області.
Побратим Олександра Владислав розповідає, що познайомились вони на початку повномасштабного вторгнення.
Військові також обговорювали своє майбутнє після перемоги України — вони ділилися роздумами і мріями.
Товариш Олександра Віталій каже, що познайомились вони під час катання на скейтбордах.
У Олександра залишилась мати. Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, військового поховали на Алеї Слави на Свіштовському цвинтарі.
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