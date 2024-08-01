Полтавщина щороку виробляє понад 3 тисячі тонн меду – що загрожує бджолярству

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У пасічників області є 130 тисяч бджолосімей, які збирають мед

Полтавська область щороку виробляє понад 3 тисяч тонн меду. У пасічників регіону є понад 130 тисяч бджолосімей. А п’ять племінних пасік займаються розведенням української степової породи бджіл.

Про це написав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

- Форум «Полтавщина медова – продуктивне бджільництво» об'єднав пасічників, агровиробників, представників торговельних мереж. Долучився онлайн в.о. міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Взяв участь мій заступник Володимир Когут. Серед важливого – питання загрози отруєння бджіл під час польових робіт. Працюємо над вирішенням, діє обласний штаб. Поспілкувалися і про реалізацію готової продукції, експорт, відновлення та збереження пасік. Говорили про програми підтримки, а також про забезпечення кадрового потенціалу, - написав він у Телеграм-каналі.

Очільник Полтавщини зазначив, що унікальним навчальним закладом, де готують кваліфікованих фахівців бджолярства, є Гадяцьке аграрне училище.

- Спільно шукаємо шляхи і механізми підтримки пасічників. Популяризуємо наше, - резюмував він.

Нагадаємо, 1-го серпня за Новоюліанським церковним календарем в Україні святкують Медовий Спас, або Маковія. На Медовий Спас освячують мед нового збору, та отримують благословіння на вживання його в їжу. Вважається, що мед на Маковія цілющий: його здавна використовували для лікування різних хвороб.