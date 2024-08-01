Полтавщина щороку виробляє понад 3 тисячі тонн меду – що загрожує бджолярству

Полтавська область щороку виробляє понад 3 тисяч тонн меду. У пасічників регіону є понад 130 тисяч бджолосімей. А п’ять племінних пасік займаються розведенням української степової породи бджіл.
Про це написав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Очільник Полтавщини зазначив, що унікальним навчальним закладом, де готують кваліфікованих фахівців бджолярства, є Гадяцьке аграрне училище.
Нагадаємо, 1-го серпня за Новоюліанським церковним календарем в Україні святкують Медовий Спас, або Маковія. На Медовий Спас освячують мед нового збору, та отримують благословіння на вживання його в їжу. Вважається, що мед на Маковія цілющий: його здавна використовували для лікування різних хвороб.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.