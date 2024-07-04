Пам’яті видатного театрального режисера Кременчуччини Володимира Каргіна

13 липня відомому кременчуцькому театралу виповнилося б 100 років
Кілька десятиріч тому ім’я Володимира Каргіна було знайоме не тільки кременчужанам, а я мешканцям багатьох українських міст. Відомий театральний режисер, який працював у Кременчуці чимало десятиріч, поставив десятки спектаклів й виховав сотні талановитих театралів.
Своїми згадками про театрала поділилася Тетяна Широка, членкиня Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України, яка працювала з Володимиром Каргіним декілька років.
Театр Каргіна знали в усій Україні та за її межами. У січні 1962 році театральному колективу Каргіна надали почесне звання «Народний».
У ті часи отримати таке звання було вкрай складно. Вимоги були занадто високі, складні. П’єси мали бути масові, грамотно костюмовані, музичні. І кожного разу Володимир Ілліч зі своїм театром яскраво підтверджував високе звання.
Володимир Ілліч серйозно ставився до усіх своїх вистав. Багато читав, виписував спеціальну театральну передову літературу. Завжди йшов на крок попереду серед театральних постановок області.
Тетяна Широка згадує, що Каргін багато працював із дітьми. За його часи були поставлені дитячі вистави «Том — велике серце», «Жила-була Сироїжка» та ін. До зимових шкільних канікул завжди пропонували глядачеві яскраві казкові вистави.
Люди, які працювали з Каргіним, стверджують, що він був по-справжньому закоханий у справу, якою займався, й залишив свій вагомий слід у вихованні майбутніх театралів.
13 липня Володимиру Каргіну виповнилося б 100 років, проте в 70-річному віці цієї відомої людини не стало.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.