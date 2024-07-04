Пам’яті видатного театрального режисера Кременчуччини Володимира Каргіна

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1

Кілька десятиріч тому ім’я Володимира Каргіна було знайоме не тільки кременчужанам, а я мешканцям багатьох українських міст. Відомий театральний режисер, який працював у Кременчуці чимало десятиріч, поставив десятки спектаклів й виховав сотні талановитих театралів.

Своїми згадками про театрала поділилася Тетяна Широка, членкиня Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України, яка працювала з Володимиром Каргіним декілька років.

— Я запам’ятала його, як працелюбного, щирого, вірного друга, керівника і другого батька. Його відданість своїй справі вражала. Все життя він пропрацював режисером народного театру у Клубі ім. Котлова (на той час). Багато людей долучилося до театральної справи, бо від такої людини просто так піти було неможливо. Театральним життям «заражалися» всі, хто переступав його театральну кімнату № 10.

Театр Каргіна знали в усій Україні та за її межами. У січні 1962 році театральному колективу Каргіна надали почесне звання «Народний».

У ті часи отримати таке звання було вкрай складно. Вимоги були занадто високі, складні. П’єси мали бути масові, грамотно костюмовані, музичні. І кожного разу Володимир Ілліч зі своїм театром яскраво підтверджував високе звання.

— Володимир Ілліч мав статус прекрасного народного артиста і до свого рівня намагався підтягувати всіх. Щойно з’являлися афіши з назвою вистави, одразу був повний зал поціновувачів театрального мистецтва. Постановки були різні: класичні й сучасні, романтичні й патріотичні. Володимир Ілліч серйозно ставився до усіх своїх вистав. Багато читав, виписував спеціальну театральну передову літературу. Завжди йшов на крок попереду серед театральних постановок області. — Ми якось сміялися. Каргін поставив виставу «З легким паром» і невдовзі вийшов художній фільм. Каргін поставив «Материнське поле», на екрани вийшов фільм, поставив «В ніч місячного затемнення», — вийшов фільм і так можна перераховувати довго.

Тетяна Широка згадує, що Каргін багато працював із дітьми. За його часи були поставлені дитячі вистави «Том — велике серце», «Жила-була Сироїжка» та ін. До зимових шкільних канікул завжди пропонували глядачеві яскраві казкові вистави.

Люди, які працювали з Каргіним, стверджують, що він був по-справжньому закоханий у справу, якою займався, й залишив свій вагомий слід у вихованні майбутніх театралів.

13 липня Володимиру Каргіну виповнилося б 100 років, проте в 70-річному віці цієї відомої людини не стало.