У вівторок у Кременчуці будуть планові відключення світла: коли та де саме

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, четвертого червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2, 87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39;

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;

вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30;

вул. Шістдесятників, 4А-15;

вул. Правобережна, 38А-55/1;

вул. Республіканська, 93А, 93;

вул. Василя Симоненка, 90-112;

вул. Генерала Чайки, 1, 29;

пров. Ємельяненко, 3;

вул. Михайла Калачевського, 3-9;

п росп. Полтавський, 142-174;

вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А;

вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;

вул. Василя Стуса, 42-64;

вул. Гайдамацька, 11/21-44;

вул. Кавалерійська, 2-49;

вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;

вул. Ліщинова, 4-31;

вул. Сергія Петренка, 1-33;

вул. Чорноморська, 15/10-66;

пров. Сергія Петренка, 1-33;

пров. Грузинський, 3-9/20;

пров. Космонавтів, 1-9;

пров. Олега Ольжича, 1-20;

пров. Пилипа Орлика, 4-11А;

пров. Чигиринський, 2-31;

пров. Чорноморський, 4-17;

туп. Космонавтів, 1, 2;

туп. Пилипа Орлика, 3А;

вул. Вільної України, 3-14;

просп. Полтавський, 34-48;

вул. Платухіна, 3-23;

туп. Кременецький, 3-26;

пров. Миклухо-Маклая, 1-16;

вул. Сержанта Мельничука, 96-139;

вул. Гайдамацька, 46-83;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;

вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 7-18;

пров. Докучаєва, 11;

пров. Ливарний, 2, 6А, 8;

пров. Мирний, 28;

вул. Гайдамацька, 31-57;

пров. Диканський, 4-14;

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;

вул. Костянтина Острозького, 28-54;

вул. Різдвяна, 1-29;

туп. 1-й Хорольський, 5-18;

туп. 2-й Хорольський, 9-20;

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-8;

туп. 7-й Хорольський, 2-36;

вул. Рудникова, 1-70/16;

вул. Хорольська, 98/4-177;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Республіканська, 80-138;

вул. Республіканська;

вул. Космічна (р-н ринку);

пров. Василя Стефаника, 30-35;

вул. Дербукова, 1-26;

вул. І. Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;

туп. Проточний, 26-38/32;

вул. Цегельна, 32-36. З 8.00 до 20.00 вул. Київська, 64-121;

вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;

просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліса-Горського, 3-10. З 6.00 до 18.00 туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;

туп. 2-й Гайдамацький, 3, 4, 5;

вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;

пров. Вагонобудівний, 2/34-32;

вул. Василя Стуса, 18-46;

пров. Василя Стуса, 2, 2А;

пров. Гайдамацький, 2/55-45;

вул. Григорія Чуркіна, 2-38;

пров. Грузинський, 11-27;

вул. Івана Миколайчука, 3-23/19;

пров. Космічний, 3-19;

вул. Космонавтів, 19/14-86;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Михайлівська, 16/42-21;

пров. Михайлівський, 1Б-20;

вул. Олександрійська, 41/2;

пров. Паторжинського, 1-12;

вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;

пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;

туп. Самійлівський, 2-6;

пров. Самійлівський, 3-93;

пр. Самійлівський, 2-17;

вул. Тіниста, 1/5-48;

вул. Чорноморська, 1/9-24/35;

вул. Чумацький Шлях, 45-67;

вул. Велика набережна, 35, 35А, 39;

пров. В’ячеслава Чорновола, 1, 2;

вул. Басейна, 23-42;

вул. Батуринська, 20/20-29;

вул. Велика набережна, 35, 37;

пров. Військовий, 1/12-18;

вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83;

пров. В. Чорновола, 7, 10, 15;

вул. Новоіванівська, 2/25-28;

вул. Олеся Гончара, 62А-81;

вул. Редутна, 94.

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