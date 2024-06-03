У вівторок у Кременчуці будуть планові відключення світла: коли та де саме
Сьогодні, 19:04
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, четвертого червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2, 87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39;
- вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
- вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30;
- вул. Шістдесятників, 4А-15;
- вул. Правобережна, 38А-55/1;
- вул. Республіканська, 93А, 93;
- вул. Василя Симоненка, 90-112;
- вул. Генерала Чайки, 1, 29;
- пров. Ємельяненко, 3;
- вул. Михайла Калачевського, 3-9;
- просп. Полтавський, 142-174;
- вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А;
- вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
- вул. Василя Стуса, 42-64;
- вул. Гайдамацька, 11/21-44;
- вул. Кавалерійська, 2-49;
- вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- вул. Сергія Петренка, 1-33;
- вул. Чорноморська, 15/10-66;
- пров. Сергія Петренка, 1-33;
- пров. Грузинський, 3-9/20;
- пров. Космонавтів, 1-9;
- пров. Олега Ольжича, 1-20;
- пров. Пилипа Орлика, 4-11А;
- пров. Чигиринський, 2-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- туп. Космонавтів, 1, 2;
- туп. Пилипа Орлика, 3А;
- вул. Вільної України, 3-14;
- просп. Полтавський, 34-48;
- вул. Платухіна, 3-23;
- туп. Кременецький, 3-26;
- пров. Миклухо-Маклая, 1-16;
- вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
- вул. Гайдамацька, 46-83;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
- вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 7-18;
- пров. Докучаєва, 11;
- пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
- пров. Мирний, 28;
- вул. Гайдамацька, 31-57;
- пров. Диканський, 4-14;
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
- вул. Костянтина Острозького, 28-54;
- вул. Різдвяна, 1-29;
- туп. 1-й Хорольський, 5-18;
- туп. 2-й Хорольський, 9-20;
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-8;
- туп. 7-й Хорольський, 2-36;
- вул. Рудникова, 1-70/16;
- вул. Хорольська, 98/4-177;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7-12;
- вул. Миколи Кучми, 1-46;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- вул. Республіканська, 80-138;
- вул. Республіканська;
- вул. Космічна (р-н ринку);
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Дербукова, 1-26;
- вул. І. Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- туп. Проточний, 26-38/32;
- вул. Цегельна, 32-36.
З 8.00 до 20.00
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліса-Горського, 3-10.
З 6.00 до 18.00
- туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3, 4, 5;
- вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;
- пров. Вагонобудівний, 2/34-32;
- вул. Василя Стуса, 18-46;
- пров. Василя Стуса, 2, 2А;
- пров. Гайдамацький, 2/55-45;
- вул. Григорія Чуркіна, 2-38;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. Івана Миколайчука, 3-23/19;
- пров. Космічний, 3-19;
- вул. Космонавтів, 19/14-86;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- пров. Михайлівський, 1Б-20;
- вул. Олександрійська, 41/2;
- пров. Паторжинського, 1-12;
- вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;
- пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;
- туп. Самійлівський, 2-6;
- пров. Самійлівський, 3-93;
- пр. Самійлівський, 2-17;
- вул. Тіниста, 1/5-48;
- вул. Чорноморська, 1/9-24/35;
- вул. Чумацький Шлях, 45-67;
- вул. Велика набережна, 35, 35А, 39;
- пров. В’ячеслава Чорновола, 1, 2;
- вул. Басейна, 23-42;
- вул. Батуринська, 20/20-29;
- вул. Велика набережна, 35, 37;
- пров. Військовий, 1/12-18;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83;
- пров. В. Чорновола, 7, 10, 15;
- вул. Новоіванівська, 2/25-28;
- вул. Олеся Гончара, 62А-81;
- вул. Редутна, 94.
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