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Смачні рецепти на Великдень від газети «Для дому і сім'ї»: крафіни замість пасок

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 144

 

Традиційні пасочки можуть замінити смачні крафіни

Крафін замість паски

Інгредієнти:

борошно — 350 г

дріжджі свіжі — 20 г (або сухих 7 г)

молоко — 110 мл

цукор — 80 г

сіль — 0,5 ч. л.

яйце — 1 шт.

жовток яєчний — 2 шт.

олія вершкове — 40 г

мускатний горіх (мелений) — 1 ч. л.

Журавлина в’ялена — 200 г (або родзинки або цукати)

мигдалеві пелюстки — 100 г (або будь-які подрібнені горіхи)

ванільний цукор — 8 г

олія вершкова — для змащування

  • Дріжджі та 1 чайну ложку цукру розвести у теплому молоці. Поставити у тепле місце до підняття пінної шапочки.
  • Яйця, жовтки, цукор та ванільний цукор збити у світлу пишну піну.
  • Борошно просіяти в миску, поглибити. Влити дріжджі з молоком, яєчну суміш, додати сіль і перемішати.
  • Додати розтоплене вершкове масло, замісити тісто. Вимішувати не менше 10 хвилин, додаючи борошна, поки тісто не перестане липнути до рук.
  • Миску змастити розтопленим вершковим маслом, помістити туди тісто, змастити трохи зверху маслом. Накрити харчовою плівкою та відправити у тепле місце на 1-1,5 години.
  • Журавлину залити окропом на 15 хвилин, відкинути на сито і просушити паперовим рушником. Мигдалеві пелюстки злегка підрум’янити на сухій сковороді.
  • Розділити тісто на кілька частин відповідно до своїх форм. Округлити тісто, накрити харчовою плівкою та залишити відпочити на 10 хвилин.
  • Присипати робочу поверхню та тісто борошном. Розкачати на дуже тонкий прямокутний пласт. Змастити його розм’якшеним вершковим маслом. Посипати мускатним горіхом, в’яленою журавлиною та мигдальними пелюстками.
  • Скрутити тісто в рулет, накрити харчовою плівкою та поставити у тепле місце. Те саме зробити з усіма частинами тесту.
  • Рулет розрізати гострим ножем посередині вздовж, не дорізаючи остаточно. Закрутити спіраллю одну половинку рулету до початку. Другу половинку закрутити спіраллю, піднімаючи та укладаючи поверх першої.
  • Акуратно помістити у форму для випічки, накрити харчовою плівкою та відправити у тепле місце на 20 хвилин для підйому.
  • Випікати в попередньо розігрітій духовці 200°C 10 хвилин. Потім зменшити температуру до 180°C. Форми накрити зверху фольгою на 10 хвилин, потім акуратно зняти її та продовжити випікати ще 15 хвилин.
  • Повністю остудити крафіни. Посипати їх цукровою пудрою.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: крафіни готуємо на паску рецепти на великдень готуємо крафін
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