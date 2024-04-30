Смачні рецепти на Великдень від газети «Для дому і сім'ї»: крафіни замість пасок
Сьогодні, 12:02
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Традиційні пасочки можуть замінити смачні крафіни
Крафін замість паски
Інгредієнти:
борошно — 350 г
дріжджі свіжі — 20 г (або сухих 7 г)
молоко — 110 мл
цукор — 80 г
сіль — 0,5 ч. л.
яйце — 1 шт.
жовток яєчний — 2 шт.
олія вершкове — 40 г
мускатний горіх (мелений) — 1 ч. л.
Журавлина в’ялена — 200 г (або родзинки або цукати)
мигдалеві пелюстки — 100 г (або будь-які подрібнені горіхи)
ванільний цукор — 8 г
олія вершкова — для змащування
- Дріжджі та 1 чайну ложку цукру розвести у теплому молоці. Поставити у тепле місце до підняття пінної шапочки.
- Яйця, жовтки, цукор та ванільний цукор збити у світлу пишну піну.
- Борошно просіяти в миску, поглибити. Влити дріжджі з молоком, яєчну суміш, додати сіль і перемішати.
- Додати розтоплене вершкове масло, замісити тісто. Вимішувати не менше 10 хвилин, додаючи борошна, поки тісто не перестане липнути до рук.
- Миску змастити розтопленим вершковим маслом, помістити туди тісто, змастити трохи зверху маслом. Накрити харчовою плівкою та відправити у тепле місце на 1-1,5 години.
- Журавлину залити окропом на 15 хвилин, відкинути на сито і просушити паперовим рушником. Мигдалеві пелюстки злегка підрум’янити на сухій сковороді.
- Розділити тісто на кілька частин відповідно до своїх форм. Округлити тісто, накрити харчовою плівкою та залишити відпочити на 10 хвилин.
- Присипати робочу поверхню та тісто борошном. Розкачати на дуже тонкий прямокутний пласт. Змастити його розм’якшеним вершковим маслом. Посипати мускатним горіхом, в’яленою журавлиною та мигдальними пелюстками.
- Скрутити тісто в рулет, накрити харчовою плівкою та поставити у тепле місце. Те саме зробити з усіма частинами тесту.
- Рулет розрізати гострим ножем посередині вздовж, не дорізаючи остаточно. Закрутити спіраллю одну половинку рулету до початку. Другу половинку закрутити спіраллю, піднімаючи та укладаючи поверх першої.
- Акуратно помістити у форму для випічки, накрити харчовою плівкою та відправити у тепле місце на 20 хвилин для підйому.
- Випікати в попередньо розігрітій духовці 200°C 10 хвилин. Потім зменшити температуру до 180°C. Форми накрити зверху фольгою на 10 хвилин, потім акуратно зняти її та продовжити випікати ще 15 хвилин.
- Повністю остудити крафіни. Посипати їх цукровою пудрою.
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