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МВФ вимагає від України не підвищувати соціальні виплати та пенсії

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 425

 

Український уряд та МВФ оновили Меморандум про співпрацю, затвердивши новий текст документа з вимогами щодо оптимізації соціальних витрат

У березні 2024 року український уряд та МВФ оновили Меморандум про співпрацю, затвердивши новий текст документа. Згідно з його умовами, український уряд має оптимізувати соціальні витрати та утриматися від підвищення соцвиплат та пенсій громадянам, а також від розширення списку тих, хто їх отримує.

Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на текст Меморандуму.

Зокрема, у цьому документі зазначено, що Україна має розробити концепцію запровадження додаткового рівня пенсійної системи. Проте, це може бути реалізовано лише за наявності відповідних соціально-економічних умов.

Водночас у Меморандумі залишився той самий підхід до формування пенсій і соцвиплат, що і в попередньому варіанті. Таким чином, документ, як і раніше, містить застереження з приводу підвищення пенсій і будь-яких інших соціальних виплат. У МВФ вважають, що український уряд має витрачати на соціалку якомога менше грошей.

Таким чином, у підписаному Меморандумі МВФ наполягає, щоб український уряд не допускав:

  • запровадження нових спеціальних пенсій та пільг,
  • збільшення розмірів соціальних допомог,
  • зниження законодавчо встановленого пенсійного віку.

Варто нагадати, що усі пенсійні дотації, а також зарплати бюджетникам та інші бюджетні витрати взяли на себе західні партнери України. Адже всі надходження від податків та інших платежів до українського бюджету йдуть на фінансування Сил оборони. Усі інші бюджетні витрати забезпечується за рахунок коштів, які надходять від міжнародних партнерів як гранти та кредити.

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Автор: Віктор Крук
Теги: МВФ пенсії державний бюджет соціальні виплати
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