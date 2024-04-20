Де у Кременчуці у неділю не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У неділю, 21 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 туп. 1-й Озерний, 4,6,8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

вул. Озерна.

пров. Вагонобудівний, 7-22;

вул. І. Миколайчука, 3,5,10;

вул. Л-та Покладова, 23,30/56;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Небесної Сотні, 31,37,39;

вул. Софіївська, 39А-55/35;

вул. Чорноморська, 5-24/35;

пров. Грузинський, 11-27.

пров. Василя Стефаника, 30-35;

вул. Матвія Дербукова,1-26;

вул. Івана Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

туп. Протічний, 26-38/32;

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;

вул. Цегляна, 32,34,36.

туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;

туп. 2-й Гайдамацький, 3,4,5;

вул. А-ка Герасимовича, 53-84А;

пров. Вагонобудівний, 2/34-32;

вул. В. Стуса, 18-46;

пров. В. Стуса, 2,2А;

пров. Гайдамацький, 2/55-45;

вул. Г. Чуркіна, 2-38;

пров. Грузинський, 11-27;

вул. І. Миколайчука, 3-23/19;

пров. Космічний, 3-19;

вул. Космонавтів, 19/14-86;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Михайлівська, 16/42-21;

пров. Михайлівський, 1Б-20;

вул. Олександрійська, 41/2;

пров. Паторжинського, 1-12;

вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;

пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;

туп. Самойлівський, 2-6;

пров. Самойлівський, 3-93;

пр. Самойлівський, 2-17;

вул. Тіниста, 1/5-48;

вул. Чорноморська, 1/9-24/35;

вул. Чумацький Шлях, 45-67.

вул. Кагамлицька, 40/23,42/22;

пров. Північний, 4;

вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;

пров. Сиваський, 4-21;

вул. Юрія Руфа, 169. З 8.00 до 18.00 вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;

пров. Докучаєва, 1А-6;

пров. Мирний, 6/2-22;

вул. Максима Березовського, 1-2А;

вул. Художня, 1/8-11;

пров. Яблуневий, 7.

пров. 1-й Ливарний, 3-9;

вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;

пров. Докучаєва, 11;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 1А-18;

пров. Ливарний, 2-26;

туп. Ливарний, 1-9;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Макаренка, 40-103/4;

пров. Мирний, 3-28.

пров. 1-й Ливарний;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Докучаєва;

пров. Івана Кожедуба;

вул. Ковальська;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Ливарна;

пров. Ливарний;

туп. Ливарний;

вул. Лінійна;

пров. Літописний;

вул. Макаренка;

пров. Мирний;

пр. Михайла Старицького;

вул. Павла Чубинського;

пров. Петра Ракітіна;

вул. Івана Приходька;

пров. Тополевий;

пр. Художній;

вул. Художня;

вул. Чумацький Шлях;

пров. Яблуневий;

пров. Івана Приходька;

вул. Ковальська;

вул. Олександрійська.

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