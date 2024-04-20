Де у Кременчуці у неділю не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 20:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У неділю, 21 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- туп. 1-й Озерний, 4,6,8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- вул. Озерна.
- пров. Вагонобудівний, 7-22;
- вул. І. Миколайчука, 3,5,10;
- вул. Л-та Покладова, 23,30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31,37,39;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. Чорноморська, 5-24/35;
- пров. Грузинський, 11-27.
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Матвія Дербукова,1-26;
- вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- туп. Протічний, 26-38/32;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- вул. Цегляна, 32,34,36.
- туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3,4,5;
- вул. А-ка Герасимовича, 53-84А;
- пров. Вагонобудівний, 2/34-32;
- вул. В. Стуса, 18-46;
- пров. В. Стуса, 2,2А;
- пров. Гайдамацький, 2/55-45;
- вул. Г. Чуркіна, 2-38;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. І. Миколайчука, 3-23/19;
- пров. Космічний, 3-19;
- вул. Космонавтів, 19/14-86;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- пров. Михайлівський, 1Б-20;
- вул. Олександрійська, 41/2;
- пров. Паторжинського, 1-12;
- вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37;
- пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;
- туп. Самойлівський, 2-6;
- пров. Самойлівський, 3-93;
- пр. Самойлівський, 2-17;
- вул. Тіниста, 1/5-48;
- вул. Чорноморська, 1/9-24/35;
- вул. Чумацький Шлях, 45-67.
- вул. Кагамлицька, 40/23,42/22;
- пров. Північний, 4;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Сиваський, 4-21;
- вул. Юрія Руфа, 169.
З 8.00 до 18.00
- вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
- пров. Докучаєва, 1А-6;
- пров. Мирний, 6/2-22;
- вул. Максима Березовського, 1-2А;
- вул. Художня, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7.
- пров. 1-й Ливарний, 3-9;
- вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров. Ливарний, 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 40-103/4;
- пров. Мирний, 3-28.
- пров. 1-й Ливарний;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- вул. Ковальська;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Ливарна;
- пров. Ливарний;
- туп. Ливарний;
- вул. Лінійна;
- пров. Літописний;
- вул. Макаренка;
- пров. Мирний;
- пр. Михайла Старицького;
- вул. Павла Чубинського;
- пров. Петра Ракітіна;
- вул. Івана Приходька;
- пров. Тополевий;
- пр. Художній;
- вул. Художня;
- вул. Чумацький Шлях;
- пров. Яблуневий;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Ковальська;
- вул. Олександрійська.
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