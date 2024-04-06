Чому ліки у формі капсул не слід приймати без оболонки — поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 162

Деякі люди думають, що оболонка капсули — елемент пакування, розкривають її і вживають тільки вміст. Але цього робити не можна!

По-перше, прийом лікарської речовини, яка часом буває дуже агресивною по відношенню до шлунково-кишковому тракту, може завдати шкоди. Оболонка капсули створена для того, щоб слизові оболонки стравоходу і шлунку не були пошкоджені.





По-друге, ліки упаковують у капсули з метою збереження всіх унікальних властивостей. Річ у тому, що оболонка капсули володіє стійкістю до руйнівної дії кислоти шлунка.





Зроблено так спеціально для того, щоб лікарська форма могла безперешкодно оминути кислотне середовище шлунка і почати працювати вже в тонкому кишківнику.



