Масала: молочний чай з неймовірною силою

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Масала — це молочний міцний чай з прянощами з терпким гострим смаком. П’ють його неодмінно гарячим

Неодмінним інгредієнтом чаю є гвоздика, корінь імбиру, бадьян. Інші спеції додаються до свого смаку і бажання. Це може бути кардамон, аніс, фенхель, кориця, мигдаль кісточки, цедра лимона і т. д. Крім спецій, головним інгредієнтом чаю виступає молоко.

Крім дивного смакового букета, чай масала володіє неймовірною силою, що впливає на роботу всіх життєво важливих систем організму. В першу чергу, він благотворно впливає на обмін речовин, чудово тонізує і бадьорить краще кави, а при простудних вірусних захворюваннях чашечки цього напою допоможе дуже швидко встати на ноги.

Вітамінний комплекс, що міститься в чаї легко, приводить в норму дихання і додає здоровий колір обличчя, що свідчить про цілющий вплив на кровоносну і дихальну систему людини. Тим часом поліпшується еластичність судин і нормалізується кров’яний тиск.

Володіючи збалансованим складом білків, жирів і вуглеводів, багатим вітамінно-мінеральним комплексом, такий чай рекомендовано до використання для профілактики туберкульозу, анемії, розладів травної та нервової систем організму.

Кому чай масала може принести шкоду

Людям, схильним до алергічної реакції, необхідно вкрай обережно пити такий чай, особливо, якщо в його складі зустрічаються незнайомі раніше прянощі. Те ж саме стосується і тих, хто страждає від непереносимості лактози. У такому разі алерген можна легко замінити або прибрати з напою зовсім.

Гострі нотки, що з’являються завдяки імбиру, кориці, перцю не рекомендовані до вживання людям, страждаючим виразковими хворобами, адже така смакова палітра може дратувати й без того пошкоджену слизову.

Масала не рекомендується при хронічному панкреатиті й пацієнтам, страждаючих від холециститу. Хворі з цукровим діабетом також мають пити масалу з обережністю.

Майбутнім мамам чай масала може принести непоправну шкоду. Особливо його вживання небезпечно в першому триместрі.

Масала під час грудного вигодовування не рекомендована, оскільки неясний його вплив на дитину. Дітям до шести років масала також не рекомендований.