Масала: молочний чай з неймовірною силою

Неодмінним інгредієнтом чаю є гвоздика, корінь імбиру, бадьян. Інші спеції додаються до свого смаку і бажання. Це може бути кардамон, аніс, фенхель, кориця, мигдаль кісточки, цедра лимона і т. д. Крім спецій, головним інгредієнтом чаю виступає молоко.
Крім дивного смакового букета, чай масала володіє неймовірною силою, що впливає на роботу всіх життєво важливих систем організму. В першу чергу, він благотворно впливає на обмін речовин, чудово тонізує і бадьорить краще кави, а при простудних вірусних захворюваннях чашечки цього напою допоможе дуже швидко встати на ноги.
Вітамінний комплекс, що міститься в чаї легко, приводить в норму дихання і додає здоровий колір обличчя, що свідчить про цілющий вплив на кровоносну і дихальну систему людини. Тим часом поліпшується еластичність судин і нормалізується кров’яний тиск.
Володіючи збалансованим складом білків, жирів і вуглеводів, багатим вітамінно-мінеральним комплексом, такий чай рекомендовано до використання для профілактики туберкульозу, анемії, розладів травної та нервової систем організму.
Людям, схильним до алергічної реакції, необхідно вкрай обережно пити такий чай, особливо, якщо в його складі зустрічаються незнайомі раніше прянощі. Те ж саме стосується і тих, хто страждає від непереносимості лактози. У такому разі алерген можна легко замінити або прибрати з напою зовсім.
Гострі нотки, що з’являються завдяки імбиру, кориці, перцю не рекомендовані до вживання людям, страждаючим виразковими хворобами, адже така смакова палітра може дратувати й без того пошкоджену слизову.
Масала не рекомендується при хронічному панкреатиті й пацієнтам, страждаючих від холециститу. Хворі з цукровим діабетом також мають пити масалу з обережністю.
Майбутнім мамам чай масала може принести непоправну шкоду. Особливо його вживання небезпечно в першому триместрі.
Масала під час грудного вигодовування не рекомендована, оскільки неясний його вплив на дитину. Дітям до шести років масала також не рекомендований.
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