Де у Кременчуці 1 березня вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 21:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 1 березня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Размислова, 31А;
- пров. Размислова, 2-12;
- пров. Вишневий, 14-25/20;
- вул. Зарічна, 24;
- вул. Кагамлицька, 67-81;
- пров. Кузьми Дерев”янка, 1-20;
- пров. Медовий, 1А-13;
- вул. Сержанта Мельничука, 203-207;
- вул. Зарічна, 6-16;
- вул. Кагамлицька, 21/22-66;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Робітничий, 25-27;
- вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;
- пров. Сиваський, 25А-30/4;
- пров. Токарний, 19А-26/14;
- вул. Миколи Молочникова, 2-11;
- вул. Євгена Патона, 1-21А;
- пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
- с. Мала Кохнівка, вул. Садова, 96;
- с. Потоки, вул. Соснова, 1В;
- вул. Богуна;
- вул. Господарська;
- вул. Давида Кострова;
- вул. Дружинницька;
- вул. Івана Багряного;
- вул. Івана Дзюби;
- вул. Льва Орнштейна;
- вул. Максима Кривоноса;
- вул. Нижня;
- вул. Павла Скоропадського;
- вул. Панаса Мирного;
- вул. Паризька;
- вул. Рєпіна;
- вул. Черняховського;
- вул. Щаслива;
- пров. 1-й Деповський;
- тупіки 1-4-й Малокохнівський;
- пров. Вагонний;
- пров. Ударний;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Максима Кривоноса, 56;
- вул. Нижня, 1-28;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- проїзд Ополченський, 6-123А;
- пров. Заводський, 3-8;
- пров. Конституції, 3-10;
- пров. Кремінний, 4-16;
- пров. Лубенський, 1-59/11;
- вул. Одеська, 9-31А;
- вул. Олександра Печерського, 2-60;
- вул. І. Приходька, 134-150;
- пров. Пшеничний, 2-13;
- вул. С. Крушельницької, 1А-63;
- вул. Великокохнівська, 6, 8, 10, 15;
- вул. Віри Холодної, 1-32/13;
- вул. Олексія Древаля, 116-120;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександрійська, 6, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-110;
- пр-д Тупиковий, 1-7;
- вул. Чайковського;
- вул. Скалиста, 16-32;
- пров. Степана Бандери, 13-30;
- вул. Сумська, 58, 60, 91/27;
- вул. Хорольська, 12/56;
- вул. Полковника Гегечкорі, 11-38;
- вул. Троїцька, 33-35;
- пров. Августина Волошина, 25-46;
- вул. Ботанічна, 11/128-28;
- вул. Кооперативна, 118-131/5;
- вул. Нескорених, 19-52/130;
- туп. Пугачова, 1-54;
- пров. Героїв Охтирки, 3-14;
- вул. Євгена Коновальця, 14/6-24/11;
- вул. Кривушанська, 1/6-26;
- вул. Прирічна, 19-28;
- вул. Ромоданівська, 1-9;
- вул. Тракторна, 21/13-23/20;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31;
- вул. Енергетиків, 11-75;
- пров. Веселий;
- вул. Героїв Маріуполя;
- вул. Європейська;
- вул. Залізнична, 3-17;
- вул. Заміська, 3-21;
- пр-д Заміський;
- туп. Караїмський;
- пров. Ланковий;
- вул. Мане-Каца, 2/11-46;
- вул. Новокагамлицька;
- пров. Оксани Мешко;
- пров. Подовжний;
- вул. Подовжня;
- вул. Сержанта Мельничука, 52-111;
- пров. Трудовий, 3-14/12;
- вул. Юрія Руфа, 74-131;
- пров. Прибережний, 3-10А;
- проїзд Сонячний, 30-45;
- туп. Сонячний, 38/12-40.
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