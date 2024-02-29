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Де у Кременчуці 1 березня вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 405

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 1 березня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Размислова, 31А;
  • пров. Размислова, 2-12;
  • пров. Вишневий, 14-25/20;
  • вул. Зарічна, 24;
  • вул. Кагамлицька, 67-81;
  • пров. Кузьми Дерев”янка, 1-20;
  • пров. Медовий, 1А-13;
  • вул. Сержанта Мельничука, 203-207;
  • вул. Зарічна, 6-16;
  • вул. Кагамлицька, 21/22-66;
  • пров. Північний, 1А-26;
  • пров. Робітничий, 25-27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;
  • пров. Сиваський, 25А-30/4;
  • пров. Токарний, 19А-26/14;
  • вул. Миколи Молочникова, 2-11;
  • вул. Євгена Патона, 1-21А;
  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
  • с. Мала Кохнівка, вул. Садова, 96;
  • с. Потоки, вул. Соснова, 1В;
  • вул. Богуна;
  • вул. Господарська;
  • вул. Давида Кострова;
  • вул. Дружинницька;
  • вул. Івана Багряного;
  • вул. Івана Дзюби;
  • вул. Льва Орнштейна;
  • вул. Максима Кривоноса;
  • вул. Нижня;
  • вул. Павла Скоропадського;
  • вул. Панаса Мирного;
  • вул. Паризька;
  • вул. Рєпіна;
  • вул. Черняховського;
  • вул. Щаслива;
  • пров. 1-й Деповський;
  • тупіки 1-4-й Малокохнівський;
  • пров. Вагонний;
  • пров. Ударний;
  • вул. Дружинницька, 1-33;
  • вул. Максима Кривоноса, 56;
  • вул. Нижня, 1-28;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • проїзд Ополченський, 6-123А;
  • пров. Заводський, 3-8;
  • пров. Конституції, 3-10;
  • пров. Кремінний, 4-16;
  • пров. Лубенський, 1-59/11;
  • вул. Одеська, 9-31А;
  • вул. Олександра Печерського, 2-60;
  • вул. І. Приходька, 134-150;
  • пров. Пшеничний, 2-13;
  • вул. С. Крушельницької, 1А-63;
  • вул. Великокохнівська, 6, 8, 10, 15;
  • вул. Віри Холодної, 1-32/13;
  • вул. Олексія Древаля, 116-120;
  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександрійська, 6, 10-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-110;
  • пр-д Тупиковий, 1-7;
  • вул. Чайковського;
  • вул. Скалиста, 16-32;
  • пров. Степана Бандери, 13-30;
  • вул. Сумська, 58, 60, 91/27;
  • вул. Хорольська, 12/56;
  • вул. Полковника Гегечкорі, 11-38;
  • вул. Троїцька, 33-35;
  • пров. Августина Волошина, 25-46;
  • вул. Ботанічна, 11/128-28;
  • вул. Кооперативна, 118-131/5;
  • вул. Нескорених, 19-52/130;
  • туп. Пугачова, 1-54;
  • пров. Героїв Охтирки, 3-14;
  • вул. Євгена Коновальця, 14/6-24/11;
  • вул. Кривушанська, 1/6-26;
  • вул. Прирічна, 19-28;
  • вул. Ромоданівська, 1-9;
  • вул. Тракторна, 21/13-23/20;
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31;
  • вул. Енергетиків, 11-75;
  • пров. Веселий;
  • вул. Героїв Маріуполя;
  • вул. Європейська;
  • вул. Залізнична, 3-17;
  • вул. Заміська, 3-21;
  • пр-д Заміський;
  • туп. Караїмський;
  • пров. Ланковий;
  • вул. Мане-Каца, 2/11-46;
  • вул. Новокагамлицька;
  • пров. Оксани Мешко;
  • пров. Подовжний;
  • вул. Подовжня;
  • вул. Сержанта Мельничука, 52-111;
  • пров. Трудовий, 3-14/12;
  • вул. Юрія Руфа, 74-131;
  • пров. Прибережний, 3-10А;
  • проїзд Сонячний, 30-45;
  • туп. Сонячний, 38/12-40.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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