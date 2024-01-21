Пришибська амбулаторія отримала генератор від Ferrexpo

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Відтепер у цьому соціально важливому осередку Пришиба більше не бояться ймовірних відключень електроенергії. Потужний дизельний генератор дозволить підтримувати роботу закладу за будь-яких умов.

У приміщенні амбулаторії сімейної медицини також розміщене й стаціонарне відділення територіального центру соціальних послуг. Від безперебійного енергетичного живлення прямо залежить опалення, освітлення й робота холодильного, морозильного обладнання та бойлерів закладу. На постійному обслуговуванні тут перебувають щонайменше 30 осіб похилого віку, які потребують догляду. Більшість із них самотні, тож у випадку відключень електроенергії забрати їх із цього приміщення нема куди.

«Зупинка роботи електрообладнання може мати негативні наслідки — ми не зможемо дбати про людей, які цього дуже потребують. Нам же потрібно і їжу для них готувати, й потурбуватися про те, щоб їм було тепло й затишно», — наголосила Тамара Тарасова, начальниця відділу праці і соціального захисту населення Пришибської сільської ради.

Дизельний генератор має потужність 50 кВт. Його було придбано для Пришибської громади коштом Гуманітарного фонду залізорудної компанії Ferrexpo, що має активи на Полтавщині. На її соціально відповідальних підприємствах — Полтавському, Єристівському та Біланівському ГЗК — завжди готові підтримувати тих, кому вкрай потрібна допомога. Особливо якщо йдеться про громади, на території яких ці гірничодобувні підприємства здійснюють свою діяльність.