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Кременчук, Воїни світла

Кременчуччина втратила ще одного захисника України — Олега Коцура

Сьогодні, 07:47 Переглядів: 704

 

Вічна шана захиснику 

Кременчуцький район втратив ще одного захисника України. 5 січня раптово помер житель села Старий Хутір — Олег Васильович Коцур. Про це повідомляє пресслужба Другого відділу Кременчуцького ТЦК та СП. 

Олег Коцур з квітня 2014 до березня 2015 року проходив військову службу за мобілізацією, брав участь в бойових діях. 18 січня 2023 року Олег Васильович знову був мобілізований. Служив у 37 окремій бригаді морської піхоти на посаді водія відділення морської піхоти.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття близьким та рідним.


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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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