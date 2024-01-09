Кременчуччина втратила ще одного захисника України — Олега Коцура

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Кременчуцький район втратив ще одного захисника України. 5 січня раптово помер житель села Старий Хутір — Олег Васильович Коцур. Про це повідомляє пресслужба Другого відділу Кременчуцького ТЦК та СП.

Олег Коцур з квітня 2014 до березня 2015 року проходив військову службу за мобілізацією, брав участь в бойових діях. 18 січня 2023 року Олег Васильович знову був мобілізований. Служив у 37 окремій бригаді морської піхоти на посаді водія відділення морської піхоти.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття близьким та рідним.



