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У Кременчуці на електроопорі в районі електростанції замінили прапор, який колись з'явився там завдяки «Телеграфу»

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 318 Коментарів: 1

 

Його міняють не вперше

Сьогодні, 3 січня, у Кременчуці працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій замінили прапор на електроопорі, що знаходиться в районі електростанції. 

Нагадаємо, що прапор на електроопорі з’явився 11 жовтня 2015 року завдяки фотографу «Кременчуцького Телеграфа» — Ростиславу Богданову. Він заліз на неї, та власноруч встановив прапор. Як то було — дивіться у відео (звук краще не вмикати, нам теж соромно — ред.).

 

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Автор: Дарія Згура Фото: ДСНС
Теги: прапор ДСНС Прапор України електростанція електроопора
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Коментарі: 1

747
Andron777:
Сьогодні, 14:56

А шо ж ви пісню на каZапській крутите? Невже не знайшлось україномовної пісні?


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