У Кременчуці на електроопорі в районі електростанції замінили прапор, який колись з'явився там завдяки «Телеграфу»

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 318 Коментарів: 1

Сьогодні, 3 січня, у Кременчуці працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій замінили прапор на електроопорі, що знаходиться в районі електростанції.

Нагадаємо, що прапор на електроопорі з’явився 11 жовтня 2015 року завдяки фотографу «Кременчуцького Телеграфа» — Ростиславу Богданову. Він заліз на неї, та власноруч встановив прапор. Як то було — дивіться у відео (звук краще не вмикати, нам теж соромно — ред.).