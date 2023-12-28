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У Горішніх Плавнях відбувся захід, присвячений до Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 104 Партнерський проєкт

Глядачі хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів

У Палаці культури і творчості відбувся концерт, присвячений до Дня вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. У програмі заходу були представлені народні пісні та п’єси вітчизняних композиторів, танцювальні номери.

Глядачі хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС і тих, хто помер через наслідки катастрофи, а також усіх жертв російсько-української війни. Концерт відкрився «Піснею про Чорнобиль» (авторка тексту і музики Наталія Май) у виконанні Галини Гальченко.

Продовжилася програма виступом оркестру народних інструментів «Барви» та народного самодіяльного хору «Славутич» під керівництвом Григорія Чабанова. Ведуча зачитала лист-звернення міського голови Дмитра Бикова до учасників і гостей заходу.

«Шановні ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС! Щорічно 14 грудня ми вшановуємо героїв-учасників ліквідації наслідків техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС 1986 року. Вшановуємо героїчних та самовідданих людей, які заплатили за це власним життям і здоров’ям, вшановуємо тих, кому вдалося локалізувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення, — наголошувалося у зверненні. — Вічна пам’ять учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, хто віддав життя, зупиняючи ядерний смерч. Глибока шана та щира подяка всім ліквідаторам з нашої громади, хто зробив внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи!».

Зі словом до присутніх звернулася голова громадської організації «Ветеранів та інвалідів м. Горішні Плавні "Союз Чорнобиль Україна"» Світлана Пекарчук. Вона зазначила, що «сьогодні хочеться сказати величезне дякую ліквідаторам за те, що в далекому 1986 році, коли трапилася аварія на четвертому енергоблоці, вони не вагаючись віддали своє здоров’я, життя в ім’я життя на Землі».

«Бажаю вам щастя, міцного здоров’я, життєвих сил, наснаги, сімейного благополуччя, мирного неба над головою!», — наголосила Світлана Пекарчук.

Концертна програма заходу тривала майже годину. Прозвучали народні пісні та п’єси вітчизняних композиторів, були представлені танцювальні композиції ансамблю естрадного танцю «Глорія», номери циркової студії «Шанс». Завершальною у концертній програмі стала пісня «Україна» (автор тексту й музики Тарас Петриненко) у виконанні вокального колективу «Натхнення» під керівництвом Тетяни Павлович.

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Автор: за матеріалам Хроніки Тижня
Теги: ЧАЕС ліквідатори концерт Горішні Плавні
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