На війні загинув військовий з Кременчука Денис Белішко

Прощання відбудеться завтра, 14 грудня
На війні загинув військовий з Кременчука Денис Анатолійович Белішко. Про це повідомили у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Загинув Денис 9 грудня 2023 року, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації в районі Старомайорського, Донецької області.
Денис проходив військову службу з 20 липня 2023 року та був солдатом.
У Дениса залишилися мати та сестра.
Поховання Дениса Белішка відбудеться завтра, 14 грудня, а саме:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким.
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