На війні загинув військовий з Кременчука Денис Белішко

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 1

На війні загинув військовий з Кременчука Денис Анатолійович Белішко. Про це повідомили у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Загинув Денис 9 грудня 2023 року, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації в районі Старомайорського, Донецької області.

Денис проходив військову службу з 20 липня 2023 року та був солдатом.

У Дениса залишилися мати та сестра.

Поховання Дениса Белішка відбудеться завтра, 14 грудня, а саме:

11.00 прощання у Кременчуцькому міському палаці культури;

12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким.